TikTok, 18 yaş altının ekran süresini kısıtlıyor

TikTok’tan 18 yaş adımı
En çok izlenen sosyal medya platformu özelliğini koruyan TikTok tarafından yapılan açıklamada 18 yaş altındaki kullanıcıların ekran süresinin varsayılan olarak 1 saat ile kısıtlanacağı belirtildi.
Uygulama kullanımı esnasında 1 saat dolduğu zaman sistem kullanıcıdan şifre girmesini isteyecek. Şifre girdikten sonra ise izlemeye devam edebilecek. Kullanıcı dilerse Ayarlar menüsüne giderek kısıtlamayı kaldırabilecek.
Diğer taraftan Ebeveyn Eşleşmesi özelliği de güncellendi. Ebeveynler kendi TikTok hesaplarına bağlantı yaparak kontrolü ele alabilecekler. Videolar kelime veya etiketlere göre filtrelenirken günlük kullanım limiti de belirlenebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez