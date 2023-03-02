TikTok, 18 yaş altının ekran süresini kısıtlıyor

Tam Boyutta Gör Bugün çocukların ve gençlerin bir numaralı eğlence aracı TikTok haline geldi. Saatlerini ekran başında geçiren nesiller için düzenleyici kuruluşlar da sosyal medya platformlarına baskı yapıyor. Bu anlamda ebeveyn denetimlerinin sıkılaştırılması veya ekran süresinin ayarlanması gibi tedbirler alınıyor.

TikTok’tan 18 yaş adımı

En çok izlenen sosyal medya platformu özelliğini koruyan TikTok tarafından yapılan açıklamada 18 yaş altındaki kullanıcıların ekran süresinin varsayılan olarak 1 saat ile kısıtlanacağı belirtildi.

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Uygulama kullanımı esnasında 1 saat dolduğu zaman sistem kullanıcıdan şifre girmesini isteyecek. Şifre girdikten sonra ise izlemeye devam edebilecek. Kullanıcı dilerse Ayarlar menüsüne giderek kısıtlamayı kaldırabilecek.

Diğer taraftan Ebeveyn Eşleşmesi özelliği de güncellendi. Ebeveynler kendi TikTok hesaplarına bağlantı yaparak kontrolü ele alabilecekler. Videolar kelime veya etiketlere göre filtrelenirken günlük kullanım limiti de belirlenebilecek.

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