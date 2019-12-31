TikTok uygulamasına bir güvenlik soruşturması da Güney Kore'den geldi

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ABD hükümetinin ABD Donanması'nda kullanılan cihazlarda yasakladığı TikTok uygulaması, güvenlik tehdidi oluşturduğu iddialarıyla zor günler geçiriyor. Son zamanların en popüler uygulamasına bir darbe de Güney Kore'den geldi ve TikTok hakkında kişisel verileri sızdırabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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TikTok'u zor günler bekliyor

Kore İletişim Komisyonu (KCC) tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Kore hükümeti, Çin merkezli TikTok uygulaması hakkında, kullanıcıların kişisel bilgilerini sızdırdığı iddialarıyla soruşturma başlattı. Özgür Kore Partisi temsilcilerinden Song Hee-kyeoung, TikTok'un kullanıcıların hassas bilgilerini Çin hükümetiyle paylaştığını düşündüklerini belirtiyor. TikTok'un Kore'de 4 milyon kullanıcısı var ve şimdiye kadar uygulamaya veya ana şirket ByteDance'a karşı ülkede herhangi bir yaptırım uygulanmış değil.

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TikTok'un yapımcı şirketi ByteDance, son zamanlarda ortaya atılan casusluk iddialarını yalanlayarak, TikTok'u satmayacaklarını açıklamıştı. Uygulamanın genel merkezinin Çin dışına çıkarılmasını da gündeme alan şirketin açılan bu soruşturmalar karşısında nasıl bir çıkış yolu bulacağı ise şimdilik muamma. ByteDance, Güney Kore'nin açtığı soruşturma ile ilgili henüz bir açıklama da yayınlamış değil. TikTok'un ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olduğunu da belirtelim.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/12/133_281109.html