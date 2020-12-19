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    TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk

    TikTok ilk defa canlı yayında ürün satışını test edecek. Şirket, bu etkinlik için Walmart ile anlaşma yaptı ve gerçekleştirilecek olan canlı yayında Walmart ürünleri satılacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk

    Walmart, TikTok ile yaptığı bir anlaşmanın sonucunda yeni bir pilot test gerçekleştirecekler. TikTok'ta yapılacak olan bir canlı yayında kullanıcılar, Walmart ürünleri canlı yayından çıkmadan satın alınabilecek. Walmart'ın TikTok hesabında gerçekleştirilecek canlı yayında 10 popüler TikTok kullanıcısı toplamda 1 saat sürecek etkinlikle Walmart'ta sevdikleri ürünlerin tanıtımını yapacak.

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    Walmart'tan William White yaptığı açıklamada: "Müşterilerimiz için alışveriş deneyimini sürekli yenilemenin yollarını arıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermenin ve onlarla bulundukları yerde buluşmanın yeni ve geliştirilmiş yollarını bulmak için her zamankinden daha hızlı ilerliyoruz. Bu etkinliği, çeşitli içerik oluşturucuların yaşamlarını, tutkularını ve tarzlarını yansıtan topluluğumuz için, kim olurlarsa olsunlar veya nasıl giyinirlerse giyinsinler, izleyen herkes temsil edildiğini hissedecek şekilde oluşturduk." ifadelerinde bulundu.

    Canlı yayın alışveriş deneyimi TikTok için bir ilkken, sosyal medya platformu bir süredir e-ticareti deniyor. Site, kullanıcıların hashtag alışverişine izin verdi ve platformun "Şimdi Alışveriş Yap" düğmesi, kullanıcıları TikTok'ta gördükleri ürünleri satın almaları için bir markanın web sitesine yönlendiriyor.

    TikTok'un küresel iş çözümlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Blake Chandlee: "TikTok'ta yaratıcılığa ilham vermenin, topluluğumuza neşe getirmenin ve değer katmanın yeni yollarını sürekli araştırıyoruz. İçerik oluşturucular ve markalar, TikTok Live aracılığıyla izleyicilerle bağlantı kurmak için yaratıcı bir çıkış buldu ve topluluğumuzun sevdikleri markaları keşfetmesini ve onlarla etkileşim kurmasını sağlamak için bu etkileşimli deneyimde daha fazla yenilik yapmaktan heyecan duyuyoruz. Markaların bu yıl boyunca topluluk üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu ve Walmart'ın TikTok'un yaratıcılığını ve bu türünün ilk örneği olan deneyimi topluluklarıyla anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için kucakladığını görmekten heyecan duyuyoruz." dedi.



    https://www.engadget.com/walmart-tiktok-live-shopping-event-153921246.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    şimdi buraya çok şey yazarımda neyse...
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    matthewgrace 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Doğru yoldasınız, başarılar diliyorum ve daha çok müşteriniz olsun. cookie clicker
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