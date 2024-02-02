Meta, yapay zeka için kendi özel çiplerini kullanacak

Meta, yeni çipi bu yıl kullanmak istiyor
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında ve Ray-Ban akıllı gözlükleri gibi donanım cihazlarında kullanmaya başladığı güce aç üretken yapay zeka ürünleri için bilgi işlem kapasitesini artırmaya çabalıyor. Firma yapay zeka harcamalarını dengelemek için kendi özel çiplerini tasarlıyor. Firmanın kendi çiplerini tasarlayıp veri merkezlerine entegre etmesi yıllık enerji maliyetlerinde yüz milyonlarca dolar ve çip satın alma maliyetlerinde milyarlarca dolar tasarruf sağlayabilir.
Bununla birlikte Meta, dış alımları da yavaşlatmayacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin yıl sonuna kadar yapay zeka için en çok aranan GPU'ları üreten Nvidia'dan yaklaşık 350.000 amiral gemisi "H100" işlemciye sahip olmayı planladığını söylemişti. Diğer tedarikçilerle birlikte Meta'nın toplamda 600.000 H100'e eşdeğer hesaplama kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.
Şirket içinde "Artemis" olarak adlandırılan yeni çip, selefi gibi yapay zeka modellerini eğitmeye değil, yapay zekanın asıl karar verme kısmı olan çıkarıma odaklanıyor. Yani bu yongalar satın alınacak olan Nvidia H100’lerin tamamlayıcısı olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Meta’nın Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adı verilen dahili bir yapay zeka yongası tasarladığını bildirmiştik. Bu ilk adımın bir öğrenme fırsatı oluşturacağı söylenmişti.
Nvidia’ya bağımlı kalınmak istenmiyor
Üretken yapay zekanın yükselişi Nvidia ve gelişmiş GPU'ları tarafından desteklendi ve desteklenmeye devam ediyor. Talep, arzın çok üzerinde olduğu için firmanın H100 GPU’ları çok aranan ve son derece pahalı bir ürün haline geldi. Bu etki o kadar büyüktü ki Nvidia'yı ilk kez trilyon dolarlık bir şirket haline getirdi.
Bir süredir ise Microsoft, Meta, OpenAI, Amazon ve Google gibi Nvidia müşterileri kendi yapay zeka çipleri üzerinde çalışıyor. Bu çalışmaların bir kısmı doğrudan Nvidia’ya olan bağımlılığı kesmeyi hedeflerken bazıları ise tamamlayıcı ürünlere odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.