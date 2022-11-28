Time, 2022'nin en iyi oyunlarını seçti

İkinci sırada Horizon Forbidden West yer alırken, The Quarry üçüncü oldu. Ve yılın oyunu için ana yarışmacılardan biri olan Elden Ring sadece dördüncü sıradaydı.
Ayrıca kedi macerası Stray de listede yer alıyor ve hatta ilk The Last of Us'ın yeniden yapımı bile ilk 10'a girmeyi başardı. Resident Evil Village: Shadows of Rose da tam teşekküllü bir oyun değil, bir eklenti olmasına rağmen listeye girmeyi başardı.
Time editörlerine göre 2022'nin en iyi oyunları:
- God of War: Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- The Quarry
- Elden Ring
- Stray
- The Last of Us Part I
- Sifu
- Resident Evil Village: Shadows of Rose
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam