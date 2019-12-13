Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?

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İnsanları birbirleriyle eşleştirerek tanışmalarını sağlayan Tinder’ı dünya genelinde milyonlarca insan kullanıyor. Peki bu popüler çöpçatanlık uygulamasının Türkiye’deki kullanıcı sayısı ne kadar?

Dijital medya araştırma ve reklam teknolojileri şirketi Gemius Türkiye, Türkiye’de ilk defa dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın gerçek kullanıcı rakamını açıkladı. Gemius Türkiye Mobil Reytings Eylül raporuna göre, Tinder’ı 1 milyon 78 bin kişi kullandı. Söz konusu uygulamayı aynı süre zarfında PC platformundan kullanan kişi sayısı ise 25 bin kişi civarında.

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Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'i erkek

Çoğu çöpçatanlık uygulamasının erkek egemen bir kullanıcı profiline sahip olduğu bilinen bir gerçek. Türkiye’deki verilere baktığımızda da bunu çok net görüyoruz. Gemius Türkiye’nin raporuna göre, uygulamayı kullananların neredeyse yüzde 80’i erkeklerden oluşuyor. Ayrıca erkeklerın uygulamada geçirdiği süre de kadınlara oranla iki kat daha fazla.