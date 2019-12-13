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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?

    Dijital medya araştırma şirketi Gemius Türkiye, dünyanın en popüler dijital çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder'ın Türkiye'deki gerçek kullanıcı sayısını açıkladı.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    4,4b
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    15
    Mobil Uygulamalar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?
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    İnsanları birbirleriyle eşleştirerek tanışmalarını sağlayan Tinder’ı dünya genelinde milyonlarca insan kullanıyor. Peki bu popüler çöpçatanlık uygulamasının Türkiye’deki kullanıcı sayısı ne kadar?

    Dijital medya araştırma ve reklam teknolojileri şirketi Gemius Türkiye, Türkiye’de ilk defa dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın gerçek kullanıcı rakamını açıkladı. Gemius Türkiye Mobil Reytings Eylül raporuna göre, Tinder’ı 1 milyon 78 bin kişi kullandı. Söz konusu uygulamayı aynı süre zarfında PC platformundan kullanan kişi sayısı ise 25 bin kişi civarında.

    Ayrıca Bkz. "Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı"

    Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'i erkek

    Çoğu çöpçatanlık uygulamasının erkek egemen bir kullanıcı profiline sahip olduğu bilinen bir gerçek. Türkiye’deki verilere baktığımızda da bunu çok net görüyoruz. Gemius Türkiye’nin raporuna göre, uygulamayı kullananların neredeyse yüzde 80’i erkeklerden oluşuyor. Ayrıca erkeklerın uygulamada geçirdiği süre de kadınlara oranla iki kat daha fazla.



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    Krone 11 sa. en beğenilen
    Geriye kalan 20'nin büyük kısmı da kadın profili açan erkekler falandır. Abazan cumhuriyetiyiz resmen. Hormonlarına bu kadar düşkün başka millet yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    1BilimAdamı 12 sa.
    Yani Türkiyede erkeklerin erken tavlama ihtimali kız tavlama ihtimalinden daha fazla, doğru aslında.
    Yanıtla +20
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    Lord Melkor 11 sa. PeTeRPaNN
    Bu matematik üniversitelerde okutulmalı buraya fazla
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Eeltorm 6 sa.
    İnsan vitrini uygulaması kullanan hereks de seçilmeyi bekleyen vitrinin malları hani obje olarak maldan sözediyorum nasıl anlarsanız.
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    firat_kilic 9 sa.
    ülke interneti bile hak etmiyor
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    obsesoz 10 sa.
    İyi reklam olmuş.Neden başka uygulama değil acaba..(!)
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    Pizza Steve 10 sa.
    Diğer ülkelerdeki rakamlar ne kadar acaba? Cinsel ilişkiyi başlatan her zaman kadındır. Bu tarz yerlerde kendini kolay kadın durumuna düşürmek istemez aklı başında insanlar.



    Bu uygulamalardan bir kız bulursanız ya hayat kadınlığı yapıyordur ve tezgahı buraya kurmuştur, türkiyede fuhuş sektörünün durumu malum, yada çok ciddi bir tokatçıdır.
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    keremec 10 sa.
    Google Play Türkiye'de en çok hasılat yapan uygulamalar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    lunique 11 sa.
    Tinder meslek lisesi torna tesfiye bölümü
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    C3z 11 sa.
    İstatistiğe göre erkek başına 4 erkek düşüyor, bol şans
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    ruzgarnufel 11 sa.
    Hiç kullanmadım. Gerenk yok
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    MrKattchup 11 sa.
    Tinder büyük bir makine mühendisliği yani.
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    PeTeRPaNN 11 sa.
    1 milyon 78 bin. 1milyon 77 bini erkek. 500 fake. Geri kalan 500 kız. Oha 500 kız mı?
    Edit: Binler silindi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Lord Melkor 11 sa. PeTeRPaNN
    Bu matematik üniversitelerde okutulmalı buraya fazla
    1 Yanıt Yanıtla +7
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