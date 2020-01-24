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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor

    Tinder'a yeni bir özelliğin geleceği açıklandı. Panik butonu adı verilen bu işlev, ilk buluşmada yaşanacak olumsuz bir durumda, güvenlik güçlerine kullanıcının konumunu gönderecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tinder uygulamasına
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    Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yönelik yeni özellikleri uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bunların en dikkat çekeni ise panik butonu adı verilen özellik.

    Ayrıca Bkz. "Realme X50 Pro, AnTuTu testinde rekor kırdı"

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    Kullanıcı konum bilgisini paylaşabilecek

    Tinder uygulamasının geliştiricisi olan Match Group'un yaptığı açıklamaya göre, güvenlik uygulamaları sunan Noonlight şirketi ile yapılacak ortak çalışmayla birlikte panik butonu özelliği devreye sokulacak. 28 Ocak tarihinde ABD'deki kullanıcılara sunulacak bu özellikle birlikte, artık Tinder kullanıcıları ilk buluşmalarında yaşayacakları olası tehlike ve olumsuzluk durumlarında, konumlarını panik butonuna tıklayarak güvenlik güçlerine bildirebilecekler.

    Tinder uygulamasına
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    Kullanıcı ayrıca, Tinder profilinden etkilendiği bir kişiyle buluşmaya gitmeden önce, o kullanıcı hakkındaki bilgileri ve buluşma yerini de sisteme girebilecek. Tüm bunlara ek olarak Tinder'ın, kullanıcılardan gerçek zamanlı selfie çekmelerini isteyeceği ve bu fotoğrafları yapay zeka yardımıyla tarayarak sahte profillerin önüne geçmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Panik butonunun ABD'nin ardından diğer ülkelerde de kullanıma sunulmasının planlandığını da belirtmeden geçmeyelim.

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    https://www.bbc.com/news/business-51218336 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 7 sa.
    1 aylık üyelik aldım. Bakayım ne diye kimseyle eşleşemedim zaten uygulamadaki kadınların çoğu öyle komik ıq düşük yazılar yazıyorlar ki, aman allahım diyor insan. Kendi boyu 160 olup 180 aşağı gelmesin yok efendim amacı dışında kullanıyorum sapıklar soldan buraya bakmıyorum instagram’a yaz. Amacım sadece sohbet ya, arkadaş sipariş mi veriyorsunuz? Sapıklık olayını anlarım ama boy nedir ya hahah bu kadar da itici kompleks bir yaklaşım olamaz insanda biraz nezaket olur. Sapık tayfadan farkın kalıyor mu böyle düşününce
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    labtek38 9 sa.
    Bizde ağaç çiçek fotoğrafından başka bişey çıkmıyor zaten yakın konumda. 😁
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    IceRulez 9 sa.
    gayet güzel bir gelişme iyi olmuş.
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    Asigenc19 9 sa.
    Kimseyle eşleşip buluşamıyoruzki ne panik butonu :):)
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