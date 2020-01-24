Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor

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Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yönelik yeni özellikleri uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bunların en dikkat çekeni ise panik butonu adı verilen özellik.

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Kullanıcı konum bilgisini paylaşabilecek

Tinder uygulamasının geliştiricisi olan Match Group'un yaptığı açıklamaya göre, güvenlik uygulamaları sunan Noonlight şirketi ile yapılacak ortak çalışmayla birlikte panik butonu özelliği devreye sokulacak. 28 Ocak tarihinde ABD'deki kullanıcılara sunulacak bu özellikle birlikte, artık Tinder kullanıcıları ilk buluşmalarında yaşayacakları olası tehlike ve olumsuzluk durumlarında, konumlarını panik butonuna tıklayarak güvenlik güçlerine bildirebilecekler.

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Kullanıcı ayrıca, Tinder profilinden etkilendiği bir kişiyle buluşmaya gitmeden önce, o kullanıcı hakkındaki bilgileri ve buluşma yerini de sisteme girebilecek. Tüm bunlara ek olarak Tinder'ın, kullanıcılardan gerçek zamanlı selfie çekmelerini isteyeceği ve bu fotoğrafları yapay zeka yardımıyla tarayarak sahte profillerin önüne geçmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Panik butonunun ABD'nin ardından diğer ülkelerde de kullanıma sunulmasının planlandığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Tinder Tinder Inc. Yaşam Tarzı Ücretsiz 123.6 MB

https://www.bbc.com/news/business-51218336

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