Realme X50 Pro, AnTuTu testinde rekor kırdı

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Realme'nin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi Realme X50 Pro ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Tanınmış performans test platformu AnTuTu, Realme X50 Pro tarafından ziyaret edildi ve sonuçlar oldukça etkileyici.

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Yüzde 20 daha iyi performans

Realme RMX2071 model numarasıyla AnTuTu testinde görülen cihaz, aldığı 574.985 puanla markanın şimdiye kadar elde ettiği tüm rekorları kırmayı başardı. Snapdragon 865 yonga setine sahip olan Realme X50 Pro'yu, Snapdragon 765G işlemciye sahip olan Realme X50 5G modelinin yükseltilmiş versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Zira Realme X50 5G, AnTuTu testinden 467.653 puan almıştı ve Pro versiyonunun testlerde yüzde 20 daha iyi performans gösterdiğini söylemek mümkün.

Cihazın elde ettiği bu puana bakacak olursak, Realme X50 Pro'nun piyasaya sürülecek olan en güçlü amiral gemilerinden biri olacağını söyleyebiliriz. 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen akıllı telefonun delikli bir ekranla gelmesi bekleniyor ve diğer teknik özelliklerine dair henüz bir bilgi olmadığını da söyleyelim.

https://www.gsmarena.com/mysterious_realme_smashes_records_on_antutu-news-41165.php

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