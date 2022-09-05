Titanik’in batık enkazı ilk defa 8K olarak görüntülendi

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Oceangate Expeditions, dünyanın en ünlü batık gemisi Titanik’in şimdiye kadar yakalanmış en ayrıntılı videosunu paylaştı. Paylaşılan görüntülerin yüksek detaylarının yanı sıra şimdiye kadar gözlemlenmeyen yeni bilgileri de açığa çıkarması araştırmacılar için son derece önemli.

Organizasyon tarafından aktarılanlara göre bu girişimin amacı genel olarak Titanik’in batık enkazını incelemek ve enkazın bozulma hızı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak. Nisan 1912’de, İngiltere, Southampton’dan ABD, New York City'ye ilk yolculuğunda bir buzdağına çarparak denizin 3.800 metre dibine batan RMS Titanik, halen daha derin deniz kameraları ve 3D sonar tarayıcılar ile incelenmeye devam ediyor.

Titanik'in ilk ve tek 8K görüntüsü

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Deneyimli Titanic dalgıcı Rory Golden, "Bu görüntüde yeni ayrıntılar görüyoruz" diye açıklıyor ve ekliyor, “Örneğin, çıpa üreticisi Noah Hingley & Sons Ltd.'nin adını iskele demirinde hiç görmemiştim. Onlarca yıldır enkazı inceliyorum ve birden fazla dalışı tamamladım ve bu düzeyde ayrıntıyı gösteren başka bir görüntü gördüğümü hatırlayamıyorum. Bunca yıldan sonra, önceki nesil kamera teknolojilerinde o kadar belirgin olmayan yeni bir ayrıntı keşfetmiş olmamız heyecan verici.”

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Elde edilen 8K çözünürlüklü görüntülerde pruva, iskele demiri, bir numaralı gövde, çapa zinciri, bir numaralı kargo ambarı ve halen daha sağlam bronz ırgatların yanı sıra Titanik'in korkuluklarının çöktüğü ve düştüğü yerdeki çürüme kanıtlarını gösteriyor. 110 yıl sonra elde edilen Titanik görüntüleri elbette son olmayacak. Oceangate Expeditions, Mayıs 2023’te başlayacak bir sefer daha planlıyor. Geçmişte elde edilen görüntüler ve mevcut yeni görüntülerin karşılaştırılarak analiz edilmesi ve çürümenin daha detaylı incelenmesi hedefleniyor.

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Titanik’in batık enkazı ilk defa 8K olarak görüntülendi