TMGD, sürdürülebilirlik alanında uluslararası geçerlilikte belge aldı

Tam Boyutta Gör Tehlikeli madde üreten, tehlikeli maddeleri hammadde olarak kullanan veya taşıyan şirketlere güvenlik, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, atık geri kazanımı gibi konularda danışmanlık hizmeti veren TMGD A.Ş., Alman akreditasyon kuruluşu Deutsche Akkreditierungsstelle (DakkS) tarafından önemli bir belge aldı.

Uluslararası geçerlilikte olan DIN EN ISO/IEC 17029:2020 ve DIN EN ISO 14065:2022 standartlarına göre doğrulama aktivitelerini gerçekleştirme yetkisine sahip dünyanın 16'ncı, Türkiye'nin ilk ve tek onaylı kuruluşu oldu.

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Bu belge, TMGD'nin çeşitli sektörlerde sera gazı emisyonlarını ve azaltmalarını ölçme, izleme ve raporlama kapasitesini belgeliyor ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunabilme yeteneğini onaylıyor.

27 Temmuz 2023'te bu belgeyi alan TMGD; enerji üretimi ve dağıtımı, genel imalat, metal ve alüminyum üretimi, madencilik ve mineral üretimi, kimya üretimi, karbon yakalama ve depolama, taşımacılık, atık yönetimi, tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları gibi sektörlerde DIN EN ISO 14064-1:2019 ve DIN EN ISO 14064-2:2020 standartlarına göre çalışma yeteneğine sahip olduğunu uluslararası düzeyde kanıtlamış oldu.

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