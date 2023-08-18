Sıfır karbonlu geleceğe geçiş: Suudi Arabistan'dan 5G atılımı

Suudi Arabistan, temiz 5G'ye geçiyor
Öte yandan çevreye sadece karbon emisyonları değil; sülfür dioksitler, nitrojen oksitler gibi başka kirleticiler de salınıyor. Elbette bu durum sürdürülebilir değil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru küresel bir geçişin ortasında olduğumuz düşünüldüğünde, geniş bant sağlayıcıların CO2 ayak izlerini azaltmak için harekete geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan önemli bir adım atıyor.
Suudi Arabistan merkezli gayrimenkul şirketi Red Sea Global, bu hedefe doğru umut verici bir adım atarak mobil telekom operatörü Zain KSA ile iş birliği yaptı ve dünyanın ilk sıfır karbonlu 5G ağını hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, sıfır karbonlu 5G ağının Kızıldeniz'deki Six Senses Southern Dunes tatil beldesinde başlatılacağı duyuruldu. Bu ağ, 28.000 kilometre alanın tamamına güç sağlamak üzere 760.000'den fazla güneş panelinden elde edilen yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan yüksek hızlı 5G bağlantı vaat ediyor.
Ağ kuleleri 3D baskı ile yapıldıKaynakça https://www.redseaglobal.com/en/-/media-center/red-sea-global-partners-with-zain-ksa-to-launch-the-world-s-first-zero-carbon-5g-network https://interestingengineering.com/innovation/saudi-arabia-worlds-first-zero-carbon-5g-network Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.