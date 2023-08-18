Sıfır karbonlu geleceğe geçiş: Suudi Arabistan'dan 5G atılımı

Tam Boyutta Gör Çok büyük bir ihtimalle bu makaleyi telefonunuzda 4G veya 5G ağını kullanarak okuyorsunuz. Peki bu içeriği okumak için kullandığınız ağların çevre üzerindeki etkilerini daha önce hiç düşündünüz mü? 4G/5G şebekeleri için geniş bant hizmetleri kurmak oldukça fazla elektrik gerektiriyor ve bu şekilde kullanılan elektrik, atmosfere karbon ve sera gazı emisyonları salıyor. Ağ kapasitesi ne kadar yüksekse, emisyonlar da bir o kadar yüksek oluyor.

Suudi Arabistan, temiz 5G'ye geçiyor

Öte yandan çevreye sadece karbon emisyonları değil; sülfür dioksitler, nitrojen oksitler gibi başka kirleticiler de salınıyor. Elbette bu durum sürdürülebilir değil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru küresel bir geçişin ortasında olduğumuz düşünüldüğünde, geniş bant sağlayıcıların CO2 ayak izlerini azaltmak için harekete geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan önemli bir adım atıyor.

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Suudi Arabistan merkezli gayrimenkul şirketi Red Sea Global, bu hedefe doğru umut verici bir adım atarak mobil telekom operatörü Zain KSA ile iş birliği yaptı ve dünyanın ilk sıfır karbonlu 5G ağını hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, sıfır karbonlu 5G ağının Kızıldeniz'deki Six Senses Southern Dunes tatil beldesinde başlatılacağı duyuruldu. Bu ağ, 28.000 kilometre alanın tamamına güç sağlamak üzere 760.000'den fazla güneş panelinden elde edilen yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan yüksek hızlı 5G bağlantı vaat ediyor.

Ağ kuleleri 3D baskı ile yapıldı

Tam Boyutta Gör İnşa edilen ağ kuleleri 3D baskı teknolojisi kullanılarak tasarlandı ve Kızıldeniz'in canlı manzarasına uyum sağlayacak şekilde inşa edildi. Kulelerin dış cephesi kayalık bir görünüme sahip, antenleri belli etmiyor ve çevresine sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Yapılan açıklamalara göre proje üç temel hedefe ulaşmayı amaçlıyor: Çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kullanarak emisyonların azaltılması ve görsel bozulmanın hafifletilmesi. Red Sea Global, "Amiral gemimiz Kızıldeniz'de %100 yenilenebilir enerjiyi benimseyerek ve 2040 yılına kadar %30 net koruma faydası elde etmek için çalışarak, yenilenebilir turizm gelişiminin küresel öncüleri olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanıyor.

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Suudi Arabistan, dünyanın ilk sıfır karbonlu 5G ağını kuruyor!