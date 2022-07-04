(Güncelleme) İddiaya göre Tofaş, giden Doblo'nun yerini 3 yeni modelle dolduracak

Güncelleme: Tofaş, iddialara ilişkin KAP’a yaptığı açıklamada, “Medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Fiat Doblo'nun tanıtımı kapsamında sevilen ticarinin Türkiye'deki üretimine son verileceğini öğrenmiştik. 22 yıldır Türkiye'de üretilen hafif ticarinin İspanya'ya transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın geleceği merak ediliyordu. Konuyla alakalı yeni açıklamalar geldi.

Buna göre, Stellantis ve Koç Holding arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere toplam üç yeni model için anlaşma sağlandığı öğrenildi. 2025-2026 yıllarında piyasaya sürüleceği belirtilen araçların hangi modeller olduğu henüz belli değil ancak tamamen elektrikli ve hibrit güç aktarma sistemlerine sahip olacakları biliniyor.

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Gelen bir başka bilgi de Tofaş'ın yeni dönem için hazırlık yapmaya başladığı yönünde. Bu kapsamda özellikle insan kaynağına yönelik bir çalışma içerisinde olduğu belirtilen şirketin mühendis pozisyonu başta olmak üzere üretimin çeşitli birimlerine ilave istihdam oluşturma konusunda yoğun bir mesai yürüttüğü kaydediliyor.

Yeni nesil 2023 Fiat Doblo bundan yaklaşık 3 hafta önce tanıtıldı. Stellantis çatısı altındaki diğer hafif ticarilerle aynı platformu paylaşacak olan modelde benzinli ve dizel motorların yanı sıra tamamen elektrikli versiyon da bulunacak. Mevcut Fiat Doblo'nun Bursa'daki üretimi 2022 sonuna kadar devam edecek. Yapılan açıklamada, üretimin 2023 sonuna kadar uzatılmasının görüşüldüğü belirtilmişti ancak o konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tofaş, giden Doblo'nun yerini 3 yeni modelle dolduracak