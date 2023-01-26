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    Togg C-SUV'un 2023 adetlik özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

    2023 adet özel NFT’den birine sahip olan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg C-SUV'lar için ön siparişe katılma hakkı elde edecekler.
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    Togg 100. Yıl Özel Seri için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek Tam Boyutta Gör
    “Bir otomobilden fazlası için” yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu. Togg’un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu ile 2023 adet koleksiyon değeri olan Togg C-SUV'un ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sunacak.

    Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel ile Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenmiş olan NFT’ler, bu 2023 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

    100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecekler. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine, söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

    Togg C-SUV özel seride hangi farklılıklar var❓

    Togg 100. Yıl Özel Seri için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan olan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1’den 2023’e kadarki numaraları temsil eden NFT’ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacaklar.

    Örneğin açık artırma ya da doğrudan satın alma yoluyla 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş özel seri akıllı cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek.

    Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri Amblemi” işlenmiş şekilde üretilecek. “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazlar sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

    Nasıl NFT sahibi olunacak?

    Togg 100. Yıl Özel Seri için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX’la satın alınabilecek NFT’ler için ‘NFT Alım Platformu’ içindeki NFT listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak.

    Kullanıcılar uygulamadaki ‘satın al’ butonuna dokunarak, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Bir Tru.ID kullanıcısı sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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