Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan otomobillerin ortalama yaşı 14

- Aralık ayında en çok Fiat marka otomobilin kaydı yapıldı
- Toplam araç parkında dizel hala lider
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Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 137 bin 173 adet olarak kayıtlara geçti. Bu taşıtlardan yüzde 41,2'si otomobil ve yüzde 37,2'si motosiklet oldu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 91,2 artış söz konusu.
Aralık ayında en çok Fiat marka otomobilin kaydı yapıldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 506 adet otomobilin yüzde 14,5'i Fiat, yüzde 13,9'u Renault, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 6'sı Hyundai, yüzde 5,4'ü Opel, yüzde 4,3'ü Kia, yüzde 4,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 3,9'u Dacia, yüzde 3,7'si BMW, yüzde 3,7'si Honda, yüzde 3,5'i Citroen, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,9'u Audi, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 1,7'si Seat, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,2'si Suzuki ve yüzde 4,3'ü diğer markalardan oluştu.
Toplam araç parkında dizel hala lider
2022 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 adet otomobili yakıt türüne göre incelediğimizde ise yüzde 70,1'inin benzinli otomobillerden oluştuğunu görmekteyiz. Ardından sırasıyla yüzde 18 ile dizel, yüzde 8,5 ile hibrit, yüzde 2 ile LPG ve yüzde 1,4 ile elektrikli otomobiller geliyor. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 adet otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG, yüzde 26,8'i benzin, yüzde 0,9'u hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olarak kayda geçti.
Türkiye'de 2022 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon 482 bin 847 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14, minibüslerde 15,5, otobüslerde 15,4, kamyonetlerde 13,3, kamyonlarda 17,8, motosikletlerde 13,3, özel amaçlı taşıtlarda 14,3 ve traktörlerde 24,4 olarak kayıtlara geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?