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    Yeni Renault 5 konsepti, devasa arka kanadıyla dikkat çekiyor

    Orijinal Renault 5'in 50'nci yıl dönümü kapsamında tanıtılacak olan yeni konsept çalışması muhtemelen R5 Turbo'nun günümüze uyarlanmış bir versiyonu olacak. İşte detaylar:
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    Yeni Renault 5 konsepti, devasa arka kanadıyla dikkat çekiyor
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    Renault, kısa süre önce yaptığı açıklamada Paris Otomobil Fuarı'nda 3 dünya lansmanı gerçekleştireceğini duyurmuştu. İşte bu tanıtımlardan bir tanesi yeni Renault 5 konsepti olacak. Fransız üretici bugün yeni konsept çalışmasıyla alakalı ilk ipucu görsellerini paylaştı.

    Yeni Renault 5 konsepti, klasik modelin 50'nci yıl dönümü kapsamında görücüye çıkarılacak. Renault 5'in ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir otomobil olarak yeniden piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Hatta şirket 2021'in ocak ayında buna yönelik bir prototip tanıtmıştı. Paris'te sergilenecek konsept ise motorsporlarını anımsatan gövdesi ile R5 Turbo modelini akıllara getiriyor.

    Yeni Renault 5 konsepti, devasa arka kanadıyla dikkat çekiyor
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    Paylaşılan görseller oldukça karanlık fakat yine de yeni Renault 5 konseptinin oldukça agresif bir gövdeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön bölümde boydan boya uzanan LED aydınlatması ve tamponun alt kısmındaki ralli stili farlarıyla göze çarpan araçta geniş tekerlekler ve onları örten çamurlukların çıkıntısı son derece dikkat çekici. Arkada ise devasa kanat ve bir o kadar büyük olan difüzör, başka yere bakmaya mahal vermeden tüm sahne ışıklarını üzerlerine çekmeyi başarıyor.

    1980 - 1986 yılları arasında iki jenerasyon olarak üretilen orijinal hot hatch hala Renault'nun ürettiği en iyi araçlar arasında gösteriliyor. Temel aldığı model önden motorlu olsa da R5 Turbo ortadan motorluydu ve standart formda 160 PS güç ve 221 Nm tork üreten 1.4 litre motor kullanıyordu. Yeni konsept beklendiği üzere tamamen elektrikli olacak. Performans verileri henüz belli değil fakat bu kabuğun agresif görüntüsünün altında kalmayacak bir güç bekleyebiliriz.

    Yeni Renault 5 konsepti, devasa arka kanadıyla dikkat çekiyor
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