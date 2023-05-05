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    Elon Musk’tan Ford’a övgü dolu sözler

    Geleneksel otomobil üreticileri hızla elektrikli otomobillere geçiş yapıyorlar ancak para kazanmakta zorlanıyor. Bunlardan birisi olan Ford için ise Tesla CEO’su Elon Musk’tan övgü geldi.
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    Elon Musk’tan Ford’a övgü dolu sözler Tam Boyutta Gör
    Geleneksel otomobil üreticileri süratle elektrikli otomobillere yöneliyor olsa da Ford gibi firmalar bu dönüşümden kazanç elde etmekte zorlanıyor. Raporlar Ford’un ilk çeyrekte yalnızca 12.000 elektrikli araç teslim ettiğini ve bu dönemde satılan her elektrikli araba için yaklaşık 58 bin dolar kaybettiğini gösteriyor. Elbette Ford’un bu durumu Tesla için oldukça iyi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Ford, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın tarafından övgü dolu sözlerle karşılandı.

    Musk, Ford'un stratejisini akıllıca buluyor

    Musk, insanları Ford'a karşı daha az sert olmaya teşvik ediyor ve teknolojide radikal bir dönüşüm gerçekleştirmenin asla kolay olmadığının altını çiziyor. Hatta daha da ileri giderek Ford'un elektrikli araç stratejisini övüyor ve yüksek talep gören F-150 Lightning'e övgüler yağdırıyor: "Ford'un elektrikli araçlarla ilgili genel stratejisinin akıllıca olduğunu düşünüyorum.”

    Tesla'nın otomobil endüstrisinin elektrikli araçlara geçişinde lider olduğu birçok alan var. Bunlardan biri de marj seviyeleri. Neredeyse tüm eski otomobil üreticileri elektrikli araçlara geçme yoluna girmiş olsa da, çoğu bu araçları satarak para kazanmakta zorlanıyor. Çoğu üretici elektrikli araçları zararına ya da çok az bir pozitif marjla satıyor. Bu arada Tesla araçlarını yüzde 15-25 brüt kar marjı ve yüzde 10 net işletme marjı ile satmayı başarıyor.

    Elon Musk’tan Ford’a övgü dolu sözler Tam Boyutta Gör
    Ford, elektrikli araç (Model e) iş birimini ayırmasından bu yana ilk kez, elektrikli araç programlarının arkasındaki finansal bilgileri detaylandırdı ve elektrikli araç işinin şu anda yüzde 40 negatif marj ürettiğini doğruladı.

    Musk'ın Ford'a yönelik olumlu sözleri, Tesla ile eski otomobil üreticisi arasındaki fiyat savaşının tüm hızıyla devam ettiği bir zamanda geldi. Tesla, Ford Mustang Mach-E'nin ana rakibi Model Y SUV de dahil olmak üzere araçlarının fiyatlarını bu yıl altı kez düşürdü. Ford, rekabetçi kalabilmek için karşılık vermek zorunda kaldı. Bu arada Tesla bu yıl elektrikli SUV modeli Cybertruck'ı çıkarmayı planlıyor ve doğrudan F-150 Lightning ile rakip olmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.thestreet.com/technology/elon-musk-praises-ford https://electrek.co/2023/05/04/elon-musk-ford-ev-strategy-smart/
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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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