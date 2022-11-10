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    Togg Deneyim Merkezi İstanbul Zorlu Center'da açıldı: Ziyaretçileri neler bekliyor?

    Togg C SUV modelini yakından görebileceğiniz, araç hakkında bilgi alabileceğiniz ve simülasyonlar vasıtasıyla sunacağı yolculuk deneyimi hakkında fikir edinebileceğiniz deneyim merkezi açıldı.
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    Togg Deneyim Merkezi İstanbul Zorlu Center'da açıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Togg'un deneyim merkezlerinin kurulacağı ilk şehirleri siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Bu merkezlerden ilki dün yani 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul'daki Zorlu Center'da açıldı.

    Togg Deneyim Merkezi, Zorlu Center'ın meydan katında ziyaretçilerini bekliyor. Beşiktaş'a bağlı Levazım Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezine toplu taşıma ile ulaşım için bolca seçenek var. Örneğin; M2 metro hattı ile Gayrettepe istasyonunda, metrobüs ile Zincirlikuyu durağında inmeniz gerekiyor. AVM'nin açık olduğu saatlerde Togg deneyim merkezini ziyaret edebilirsiniz.

    Togg deneyim merkezinde sizleri nasıl bir deneyim bekliyor?

    Togg Deneyim Merkezi İstanbul Zorlu Center'da açıldı Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber ekibi olarak deneyim merkezinin açılışındaydık. Küçük bir alanda yer alan merkezin bir kısmında Togg C SUV sergileniyor. Burada görevli arkadaşlardan aracın tasarımı ve teknik özellikleriyle alakalı detaylı bilgi almanız mümkün. Ne yazık ki aracın içerisine giremiyorsunuz.

    Diğer kısımda ise ziyaretçiler için iki farklı simülasyon hazırlanmış. Bunlardan ilkinde Togg'un konsolundaki ekranların bir yolculuk esnasında veya işten eve dönerken nasıl bir deneyim yaşatacağı gösteriliyor. Diğerinde ise 81 ilde kurulacak TruGo şarj istasyonlarının bulunacağı yerleri gösteren bir dijital harita bulunuyor.

    Togg Deneyim Merkezi İstanbul Zorlu Center'da açıldı Tam Boyutta Gör
    Buradaki küçük panel üzerinden gitmek istediğiniz mesafeyi girme ve en yakın şarj istasyonlarını gösterme gibi ayarlamaları yaptıktan sonra Togg C SUV'un bu mesafede tüketeceği enerjiyi, gerekli menzili ve maliyet hesaplamasını gösteren bir tablo karşınıza çıkıyor. Üstelik benzinli bir araçla kıyaslamalı şekilde.

    Togg'un deneyim merkezlerinin sayısı 2023 yılında 19’a ulaşacak. Bu konuda diğer merkezler için farklı konseptler hazırlandığının da bilgisini aldık. Ziyaretçiler bu merkezlerde marka ve model ile ilgili pek çok bilgiyi öğrenebilecek.

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