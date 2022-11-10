Togg Deneyim Merkezi İstanbul Zorlu Center'da açıldı: Ziyaretçileri neler bekliyor?

Togg Deneyim Merkezi, Zorlu Center'ın meydan katında ziyaretçilerini bekliyor. Beşiktaş'a bağlı Levazım Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezine toplu taşıma ile ulaşım için bolca seçenek var. Örneğin; M2 metro hattı ile Gayrettepe istasyonunda, metrobüs ile Zincirlikuyu durağında inmeniz gerekiyor. AVM'nin açık olduğu saatlerde Togg deneyim merkezini ziyaret edebilirsiniz.
Togg deneyim merkezinde sizleri nasıl bir deneyim bekliyor?
Diğer kısımda ise ziyaretçiler için iki farklı simülasyon hazırlanmış. Bunlardan ilkinde Togg'un konsolundaki ekranların bir yolculuk esnasında veya işten eve dönerken nasıl bir deneyim yaşatacağı gösteriliyor. Diğerinde ise 81 ilde kurulacak TruGo şarj istasyonlarının bulunacağı yerleri gösteren bir dijital harita bulunuyor.
Togg'un deneyim merkezlerinin sayısı 2023 yılında 19’a ulaşacak. Bu konuda diğer merkezler için farklı konseptler hazırlandığının da bilgisini aldık. Ziyaretçiler bu merkezlerde marka ve model ile ilgili pek çok bilgiyi öğrenebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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