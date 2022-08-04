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    TOGG, şarj cihazlarının kurulum ve testlerine başladı

    EPDK'dan aldığı şarj istasyonu ağı işletme lisansı kapsamında çalışmalara başlayan TOGG, geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı şarj istasyonlarından ilkini Gemlik kampüsüne kurdu.
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    TOGG, şarj cihazlarının kurulum ve testlerine başladı
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bir yandan Gemlik Tesisi'ni seri üretime hazırlarken diğer yandan altyapı çalışmalarına da başladı. İlk TruGo şarj cihazı Gemlik'te kuruldu.

    Hatırlanacak olursa TOGG, TruGo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) şarj istasyonu işletme lisansı almıştı. Bugün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık." ifadelerine yer verildi.

    Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Trugo Charging ile 81 ili kapsayan şarj istasyonu ağında 180 kW üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet verileceği belirtilmişti. Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranının 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.

    Trugo ile önümüzdeki yılın ortasına kadar 81 ildeki 600'den fazla lokasyonda toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj cihazının kurulumu yapılacak. Şarj noktalarının trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 veya 50 kilometre aralıklarla konumlandırılması planlanıyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin muhtelif illerde yapacağı 1000 elektrikli araç şarj ünitesi için 750 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti.

    TOGG'un kuracağı elektrikli araç şarj istasyonlarında büyük oranda yerli üniteler kullanılacak. Şirkete sunulan yatırım teşviki, bu konuda %18 KDV istisnası sağlıyor. Ayrıca yurt dışından satın alınacak şarj cihazları için de gümrük vergisi muafiyeti söz konusu.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 4 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 7 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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