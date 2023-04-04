Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

    Yerli otomobil Togg T10X, 41 farklı testten geçerek trafiğe çıkış için onay aldı. Yerli otomobilin hangi testleri yapıldı? Togg hangi testleri geçti?             
    5
    Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti Tam Boyutta Gör
    29 Ekim 2022’de seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg T10X’in teslimatları başladı. İlk Togg T10X, plakalı ve ruhsatlı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. İkinci otomobil ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi. Yerli otomobil, AB mevzuatıyla uyumlu testlerden geçti.

    Togg, Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Otomotiv Mevzuatı kapsamında zorunlu olan 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Aracın güvenlik, batarya, menzil, fren, çarpma, manevra, elektromanyetik, yaya koruma gibi çeşitli konularda testleri yapıldı.

    Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti Tam Boyutta Gör

    Testlerin tamamlanmasının ardından Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı ve 23 Mart 2023 tarihinde belge teslim edildi. Togg’un bu süreçte geçtiği testler açıklandı.

    Togg’un hangi testleri yapıldı?

    • Aracın etrafa yaydığı gürültü testi
    • Elektrikli aracın yaydığı gürültü testi
    • Menzil testi
    • Arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi
    • Araç girişi ile ilgili testler
    • Kapı kilitleri ile ilgili testler
    • Korna gürültü testi
    • Geri görüş aynalarının görüş alanı testi
    • Fren testleri
    • Fren Destek Sistemleri testleri
    • ESC (Elektronik Kararlılık Sistemi) testleri
    • Acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri
    • Elektromanyetik Uyumluluk testleri
    • İç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri
    • Yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler
    • Dış çıkıntıların kontrolü
    • Araç girişi ve manevra testi
    • Hız göstergesinin kontrolü
    • Koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri
    • Emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi
    • Aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller
    • Aracın çeki donanımı ile ilgili testler
    • Öngörüş alanı kontrolü
    • Araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü
    • Ön cam buz buğu çözme sistemlerinin testi
    • Ön cam yıkama sisteminin testi
    • Isıtma sisteminin testi
    • Kütle ve boyut ölçümleri
    • Camların takılmasına yönelik kontroller
    • Lastiklerin takılmasına yönelik kontroller
    • Lastik basınç izleme sisteminin testleri
    • Önden çarpma testleri
    • Yan çarpma testleri
    • Yaya koruma testleri
    • Geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller
    • Aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler
    • Acil çağrı sisteminin (eCall) fonksiyon testleri
    • Araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler
    • Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kişiyi suç işlemeye toplum iter örnekleri mekkeye arabayla gidilir mi ronaldo ayakkabı numarası fiber altyapı başvuru dilekçesi kafamın arkası düz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız