Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

Tam Boyutta Gör 29 Ekim 2022’de seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg T10X’in teslimatları başladı. İlk Togg T10X, plakalı ve ruhsatlı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. İkinci otomobil ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi. Yerli otomobil, AB mevzuatıyla uyumlu testlerden geçti.

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Togg, Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Otomotiv Mevzuatı kapsamında zorunlu olan 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Aracın güvenlik, batarya, menzil, fren, çarpma, manevra, elektromanyetik, yaya koruma gibi çeşitli konularda testleri yapıldı.

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Testlerin tamamlanmasının ardından Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı ve 23 Mart 2023 tarihinde belge teslim edildi. Togg’un bu süreçte geçtiği testler açıklandı.

Togg’un hangi testleri yapıldı?

Aracın etrafa yaydığı gürültü testi

Elektrikli aracın yaydığı gürültü testi

Menzil testi

Arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi

Araç girişi ile ilgili testler

Kapı kilitleri ile ilgili testler

Korna gürültü testi

Geri görüş aynalarının görüş alanı testi

Fren testleri

Fren Destek Sistemleri testleri

ESC (Elektronik Kararlılık Sistemi) testleri

Acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri

Elektromanyetik Uyumluluk testleri

İç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri

Yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler

Dış çıkıntıların kontrolü

Araç girişi ve manevra testi

Hız göstergesinin kontrolü

Koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri

Emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi

Aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller

Aracın çeki donanımı ile ilgili testler

Öngörüş alanı kontrolü

Araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü

Ön cam buz buğu çözme sistemlerinin testi

Ön cam yıkama sisteminin testi

Isıtma sisteminin testi

Kütle ve boyut ölçümleri

Camların takılmasına yönelik kontroller

Lastiklerin takılmasına yönelik kontroller

Lastik basınç izleme sisteminin testleri

Önden çarpma testleri

Yan çarpma testleri

Yaya koruma testleri

Geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller

Aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler

Acil çağrı sisteminin (eCall) fonksiyon testleri

Araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler

Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri

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Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti