Togg T10X, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

Togg, Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği Otomotiv Mevzuatı kapsamında zorunlu olan 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Aracın güvenlik, batarya, menzil, fren, çarpma, manevra, elektromanyetik, yaya koruma gibi çeşitli konularda testleri yapıldı.
Testlerin tamamlanmasının ardından Türk Standartları Enstitüsü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı ve 23 Mart 2023 tarihinde belge teslim edildi. Togg’un bu süreçte geçtiği testler açıklandı.
Togg’un hangi testleri yapıldı?
- Aracın etrafa yaydığı gürültü testi
- Elektrikli aracın yaydığı gürültü testi
- Menzil testi
- Arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi
- Araç girişi ile ilgili testler
- Kapı kilitleri ile ilgili testler
- Korna gürültü testi
- Geri görüş aynalarının görüş alanı testi
- Fren testleri
- Fren Destek Sistemleri testleri
- ESC (Elektronik Kararlılık Sistemi) testleri
- Acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri
- Elektromanyetik Uyumluluk testleri
- İç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri
- Yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler
- Dış çıkıntıların kontrolü
- Araç girişi ve manevra testi
- Hız göstergesinin kontrolü
- Koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri
- Emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi
- Aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller
- Aracın çeki donanımı ile ilgili testler
- Öngörüş alanı kontrolü
- Araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü
- Ön cam buz buğu çözme sistemlerinin testi
- Ön cam yıkama sisteminin testi
- Isıtma sisteminin testi
- Kütle ve boyut ölçümleri
- Camların takılmasına yönelik kontroller
- Lastiklerin takılmasına yönelik kontroller
- Lastik basınç izleme sisteminin testleri
- Önden çarpma testleri
- Yan çarpma testleri
- Yaya koruma testleri
- Geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller
- Aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler
- Acil çağrı sisteminin (eCall) fonksiyon testleri
- Araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler
- Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı