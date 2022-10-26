TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üreterek piyasaya girmek

TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı
Enes DURAN'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde Sanayi ve Teknoloji Bakanı VARANK'ın TOGG hakkındaki yeni sözlerine yer verildi. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'a TOGG kampüsünün açılışında eşlik edeceği duyurulan VARANK'ın "tip onayı" alma sürecinden bahsettiği öğretildi.
Türkiye'nin otomobili bu onayı alırsa veya bir güncellemeye ihtiyaç duymazsa satılmaya başlanacak. Bu onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veriyor.
21 Ekim 2022 tarihinde TOGG tarafından üretilen otomobillerin en az yüzde 51 yerlilik oranı ile piyasaya sürüleceğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu projenin ülkemize otomotiv endüstrisinde çağ atlatacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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