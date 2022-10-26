Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üreterek piyasaya girmek

    TOGG tarafından üretilecek olan otomobil modelleri ile otomotiv dünyasına damga vurmayı amaçlayan Türkiye çok yakında TOGG'un fabrikası ile tanışacak. Mustafa VARANK bu konu hakkında neler söyledi?
    6
    TOGG Tam Boyutta Gör
    TOGG tarafından üretilen ilk araç 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretim bandından indirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN bu otomobili vatandaşlara tanıtacak.

    TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı

    Enes DURAN'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde Sanayi ve Teknoloji Bakanı VARANK'ın TOGG hakkındaki yeni sözlerine yer verildi. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'a TOGG kampüsünün açılışında eşlik edeceği duyurulan VARANK'ın "tip onayı" alma sürecinden bahsettiği öğretildi.

    Türkiye'nin otomobili bu onayı alırsa veya bir güncellemeye ihtiyaç duymazsa satılmaya başlanacak. Bu onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veriyor.

    Mustafa VARANK Tam Boyutta Gör
    Satış konusunda 2023'ün ilk çeyreğine dikkat çeken VARANK'ın TOGG'un ana hedefi hakkında verdiği demeç şu şekilde: "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi."

    21 Ekim 2022 tarihinde TOGG tarafından üretilen otomobillerin en az yüzde 51 yerlilik oranı ile piyasaya sürüleceğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu projenin ülkemize otomotiv endüstrisinde çağ atlatacağını düşünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    xmenvirüs +208 serdarcenk +164 Gavurevladi +161 Rammercan +140 help desk +132 MunOG +112 Kraaz +107 venomboy_85 +93 matador_mirkhan +83 DISTURBED +77
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    58 Kişi Okuyor (0 Üye, 58 Misafir) 9 Masaüstü 49 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8751 kez okundu.
    40 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    TOGG, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız