TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üreterek piyasaya girmek

Tam Boyutta Gör TOGG tarafından üretilen ilk araç 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretim bandından indirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN bu otomobili vatandaşlara tanıtacak.

Bakan VARANK'tan TOGG için yerlilik açıklaması: En az yüzde 51 5 gün önce eklendi

TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı

Enes DURAN'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili haberde Sanayi ve Teknoloji Bakanı VARANK'ın TOGG hakkındaki yeni sözlerine yer verildi. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'a TOGG kampüsünün açılışında eşlik edeceği duyurulan VARANK'ın "tip onayı" alma sürecinden bahsettiği öğretildi.

Türkiye'nin otomobili bu onayı alırsa veya bir güncellemeye ihtiyaç duymazsa satılmaya başlanacak. Bu onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veriyor.

Tam Boyutta Gör Satış konusunda 2023'ün ilk çeyreğine dikkat çeken VARANK'ın TOGG'un ana hedefi hakkında verdiği demeç şu şekilde: "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi."

21 Ekim 2022 tarihinde TOGG tarafından üretilen otomobillerin en az yüzde 51 yerlilik oranı ile piyasaya sürüleceğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu projenin ülkemize otomotiv endüstrisinde çağ atlatacağını düşünüyor.

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TOGG'un 2023 yılı hedefi açıklandı: 17-18 bin araç üretmek