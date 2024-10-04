Togg'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi

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Tam Boyutta Gör Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Togg) yönetim kurulunda bayrak değişimi yaşandı. Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi.

Togg’un Yönetim Kurulu Başkanlığını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yürütüyordu. Togg’un Gebze Bilişim Vadisi’nde 24 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Hisarcıkoğlu, koltuğunu Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya devretti. Başkan Yardımcılığına ise Ahmet Nazif Zorlu seçildi.

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Togg'un yeni yönetim kurulunda kimler var?

Genel Kurul'un ardından Togg’un yönetim kurulundaki isimler bundan sonra Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken'den oluşacak.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamayı yaptı:

"Kuruluşundan itibaren Togg'a büyük katkı veren, fedakarlıkla çalışan kıymetli ortaklarımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tuncay Özilhan'a, şirketimize ve ülkemize kattıkları değerler için müteşekkiriz. Togg'la hedefimiz ülkemizde ulaştığımız başarıyı 2025'te başlayacak olan ihracatımızla, küresel pazarlarda da yakalamak, yola çıkarken hedeflediğimiz şekilde küresel bir teknoloji markası haline gelmektir. Yeni yönetim kurulumuza bu hedefimize ulaşma çabamızda başarılar diliyorum.”

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Togg'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu