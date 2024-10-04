Togg'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi

Togg’un Yönetim Kurulu Başkanlığını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yürütüyordu. Togg’un Gebze Bilişim Vadisi’nde 24 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Hisarcıkoğlu, koltuğunu Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya devretti. Başkan Yardımcılığına ise Ahmet Nazif Zorlu seçildi.
Togg'un yeni yönetim kurulunda kimler var?
Genel Kurul'un ardından Togg’un yönetim kurulundaki isimler bundan sonra Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken'den oluşacak.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şu açıklamayı yaptı:
"Kuruluşundan itibaren Togg'a büyük katkı veren, fedakarlıkla çalışan kıymetli ortaklarımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tuncay Özilhan'a, şirketimize ve ülkemize kattıkları değerler için müteşekkiriz. Togg'la hedefimiz ülkemizde ulaştığımız başarıyı 2025'te başlayacak olan ihracatımızla, küresel pazarlarda da yakalamak, yola çıkarken hedeflediğimiz şekilde küresel bir teknoloji markası haline gelmektir. Yeni yönetim kurulumuza bu hedefimize ulaşma çabamızda başarılar diliyorum.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.