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    Huawei yeni bir hibrit SUV modeli üzerinde çalışıyor: Yakında tanıtılabilir

    Huawei'in yeni bir hibrit SUV modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 2022 yılı içerisinde duyurulması beklenen yeni araç, AITO M5 modelinin yükseltmesi olacak. 
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    Huawei'in yeni hibrit aracı AITO M7 detaylanıyor
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    AITO markası altında elektrikli araç sektörüne giriş yapan Huawei, M5 modeli ile Çin'de iyi bir satış başarısına ulaştı. IT Home tarafından bildirilenlere göre Çin'in MIIT veritabanında, şirketin yeni bir araç üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Yakında tanıtılabilir

    Sızdırılan listede herhangi bir model ismine yer verilmeyen ancak arka kasasında M7 yazısı görülebilen yeni aracın M5'den daha büyük, altı koltuklu hibrit bir SUV modeli olacağı belirtiliyor. Dışarıdan bakıldığında ise kardeşi M5'in tasarım hatlarını koruyan M7 modelinin, ön tamponda büyük bir havalandırma ızgarasına, şık ve düz bir tavan çizgisine, aerodinamik yarı saydam farlara ve gövde boyunca krom renkli süslemelere sahip olduğu görülüyor.

    Huawei'in yeni hibrit aracı AITO M7 detaylanıyor
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    Belirtilenlere göre M7'nin ayrıca krom grisi veya mürekkep siyahı yarı saydam renkli camlar, beş kollu ve on kollu jantlar gibi isteğe bağlı yükseltme seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte toplam 2340 kg ağırlığa ve 5020 mm uzunluk, 1945 genişlik ve 1775 mm yükselik ölçülerine sahip olan hibrit araç, 72kW/200kW elektrik motorundan güç alacak ve maksimum net motor gücü 90kW olacak.

    MIIT tarafından paylaşılan listede yakıt tüketimi 1,05L/100km olarak belirtilen AITO M7'nin, 2022 yılı içerisinde duyurulması bekleniyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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