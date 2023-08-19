Togg'un şarj ağı markası Trugo 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı

Trugo’nun şarj istasyonu listesine https://trugo.com.tr web sitesinden ve App Store ve Google Play’den indirilebilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor. Ayrıca yakın zamanda kullanıma sunulması hedeflenen istasyonların konumuna da bakılabiliyor.
Trugo’nun şarj istasyonlarını DC şarj destekleyen tüm elektrikli otomobiller kullanabiliyor. Mobil uygulama sayesinde şarjdaki aracın dolum oranını görebilir şarj işlemini uzaktan sonlandırabilir, geçmiş şarj işlemlerine erişebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz. Kullanıcılar Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de filtreleme yapabiliyor. Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alıyor. Yüksek hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.
Trugo şarj ücreti ne kadar?
Trugo istasyonlarında 180 kWs ve 300 kWs şarj için 7,99 TL ücret talep ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.