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    Togg'un şarj ağı markası Trugo 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı

    Togg'un şarj ağı markası Trugo, 81 ilin tamamında toplam 272 yüksek hızlı şarj cihazı ile hizmet vermeye başladı.                                                   
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    Togg'un şarj ağı markası Trugo 81 ilin tamamına yayıldı Tam Boyutta Gör
    Togg’un şarj istasyonu markası Trugo, 81 ilin tamamına yayıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Trugo, 180 kW’nin üzerinde toplam 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile 81 ilde hizmet vermeye başladı. Trugo, 81 ilde hizmet veren ilk ve tek şarj ağı şirketi oldu.

    Trugo’nun şarj istasyonu listesine https://trugo.com.tr web sitesinden ve App Store ve Google Play’den indirilebilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor. Ayrıca yakın zamanda kullanıma sunulması hedeflenen istasyonların konumuna da bakılabiliyor.

    Trugo’nun şarj istasyonlarını DC şarj destekleyen tüm elektrikli otomobiller kullanabiliyor. Mobil uygulama sayesinde şarjdaki aracın dolum oranını görebilir şarj işlemini uzaktan sonlandırabilir, geçmiş şarj işlemlerine erişebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz. Kullanıcılar Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de filtreleme yapabiliyor. Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alıyor. Yüksek hızlı cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

    Trugo şarj ücreti ne kadar?

    Trugo istasyonlarında 180 kWs ve 300 kWs şarj için 7,99 TL ücret talep ediliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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