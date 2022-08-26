TOGG'dan yeni iş birliği: Ürün ve hizmetleri görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim Blindlook’un “herkes için erişilebilir bir dünya” hedefine ortak oldu.

TOGG, BlindLook’un partnerlerine sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global sertifikası EyeBrand ağına katıldı. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilen TOGG, BlindLook ile fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek. Yapılan iş birliği kapsamında TOGG’un ürün ve hizmetleri BlindLook’un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

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BlindLook’un yüzde 100 ses odaklı özgürlük teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor. Böylece görme engelli bireyler, söz konusu ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanabiliyor.

TOGG entegrasyonu tamamlandığında görme engelli bireyler Togg’un resmi internet sitesine BlindLook hesaplarıyla girip, ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanabilecek.

Blindlook

Cihat Ersin Aydın ve Sadriye Görece tarafından 2019 yılında kurulan Blindlook, geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi ile markaların görme engellilere kapsayıcı bir şekilde hizmet vermesini sağlıyor. Girişimcilerin kendi ifadesiyle "285 Milyon görme engelli özgürce hayata dahil olsun diye, özgürlük teknolojileri geliştiren" bu sosyal girişim, 2019 - 2021 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanlarda 8 farklı ödül kazandı.

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TOGG ürün ve hizmetleri görme engelliler için erişilebilir olacak