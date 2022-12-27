Tesla pil üretiminde önemli bir adım atarak haftalık bin araç kapasitesine ulaştı

Tam Boyutta Gör Tesla, 4680 pil hücresi üretiminin artık haftada 1.000'den fazla araba üretimini destekleyebilecek bir düzeye ulaştığını resmen doğruladı. 4680 pil hücresi, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2020'de sıfırdan geliştirdiği ilk hücresi olarak ortaya çıkmıştı. Bu hücre, aynı boyutlarda daha fazla enerji depolanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştı ancak üretimde verim yakalanamamıştı.

Hatalık 1 araca eş değer

Şirketin 4680 pil hücresi ekibinin bu başarısını Twitter üzerinden kutlayan Tesla, bir haftada 868.000 hücrenin üretildiğini duyurdu. Son bir haftada üretilen 4680 pil hücresi miktarı binden fazla elektrikli Tesla Model Y arabasının batarya paketine eşit bir değer. Otomobil üreticisi, Fremont'taki pilot fabrikanın yanı sıra Teksas fabrikasında daha kısa bir tedarik zinciri için daha yüksek hacimli üretim kapasitesini hedefliyor.

Tesla’nın pil tedariği, pil üreticilerinin üretimi hızlandırması sayesinde geçen yıl ve içinde bulunduğumuz yıl hafiflese de, otomobil üreticisinin 2023'teki büyümesinin büyük bir kısmının, 4680 hücre üretimini artırma kapasitesine bağlı olması bekleniyor.

Tesla’nın bu pil hücresinin üretiminde başlarda önemli sorunlar yaşadığı biliniyordu. Zaten firma bu hücrenin üretiminin geliştiğini sürekli olarak belirtiyordu fakat şimdiye kadar bir üretim miktarı açıklaması yapmamıştı. Öte yandan Tesla’nın bu kilometre taşı genel olarak firmanın haftalık araç üretimi göz önüne alındığında çok büyük bir değer değil. Ancak bu, şirketin artık 4680 hücre üretiminde yaşadığı sorunların üstesinden geldiğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla pil üretiminde haftalık bin araç kapasitesine ulaştı