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    Tom Cruise özel olarak The Flash’ı izledi: “Şu anda ihtiyacımız olan bir film”

    Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav ile Tom Cruise arasında geçen bir konuşma Cruise için özel The Flash gösterimine döndü. Ünlü aktar filmden övgülerle bahsetti.
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    Tom Cruise özel olarak izlediği The Flash çok sevdi! Tam Boyutta Gör
    DC Sinematik Evreni’nin geleceği için çok kritik olan The Flash filmi için kum saati işlemeye devam ediyor. Evren için bir sıfırlama tuşu görevi görecek olan The Flash, ilginç bir şekilde ünlü aktör Tom Cruise tarafından izlendi ve görünüşe göre DC bu sefer istediğini başarmış.

    DC'nin yeni eş başkanı James Gunn'ın "muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmlerinden biri" dediği filmin stüdyo içinde pek çok hayranının olduğu bilinen bir gerçek. Şimdi ise bu hayranlara stüdyonun dışında Tom Cruise’da katılıyor. The Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar Cruise'un filmi izlediğini ve filmi çok beğendiğini aktardı. Hatta Cruise'un filmin yönetmeni Andy Muschietti'yi arayarak film hakkında övgü dolu sözler söylediği belirtiliyor.

    Tom Cruise, The Flash’a bayıldı

    Tom Cruise özel olarak izlediği The Flash çok sevdi! Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Şubat ayının sonunda Cruise, Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav özel bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme sonucunda da Cruise, filmin bir kopyasını elde etmiş. Ardından Cruise, filmi kendi evinde izlemiş ve kopyayı stüdyoya iade etmiş. Belirtilenlere göre Cruise, The Flash’tan çok etkilenmiş ve filmin yönetmeni Muschietti'yi arayarak "bir filmde istediğiniz her şey var" ve "şu anda ihtiyacımız olan türden bir film" ifadelerini kullanmış.

    Steven Spielberg’e göre Top Gun: Maverick ile Hollywood'u kurtaran Cruise, son zamanlarda sinema ve tiyatroya yönelik destekleriyle ön planda. Öte yandan The Flash’a dönecek olursa Ezra Miller’ı bir kez daha kendi rolünde görüyoruz. Filmde ayrıca Batman rolüyle geri dönen Michael Keaton ve Ben Affleck’de bulunuyor. The Flash filmi, çizgi romanlardaki en sağlam hikayelerden birisi olan Flashpoin’i beyaz perdeye taşıyacak ve DC evreninde köklü değişiklikler yaşatacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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