Tom Cruise özel olarak The Flash’ı izledi: “Şu anda ihtiyacımız olan bir film”

DC'nin yeni eş başkanı James Gunn'ın "muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmlerinden biri" dediği filmin stüdyo içinde pek çok hayranının olduğu bilinen bir gerçek. Şimdi ise bu hayranlara stüdyonun dışında Tom Cruise’da katılıyor. The Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar Cruise'un filmi izlediğini ve filmi çok beğendiğini aktardı. Hatta Cruise'un filmin yönetmeni Andy Muschietti'yi arayarak film hakkında övgü dolu sözler söylediği belirtiliyor.
Tom Cruise, The Flash’a bayıldı
Steven Spielberg’e göre Top Gun: Maverick ile Hollywood'u kurtaran Cruise, son zamanlarda sinema ve tiyatroya yönelik destekleriyle ön planda. Öte yandan The Flash’a dönecek olursa Ezra Miller’ı bir kez daha kendi rolünde görüyoruz. Filmde ayrıca Batman rolüyle geri dönen Michael Keaton ve Ben Affleck’de bulunuyor. The Flash filmi, çizgi romanlardaki en sağlam hikayelerden birisi olan Flashpoin’i beyaz perdeye taşıyacak ve DC evreninde köklü değişiklikler yaşatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)