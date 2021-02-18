Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı

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Son zamanlarda ismini birçok kez duyduğumuz başarılı oyuncu Tom Holland'ın yeni filmlerinden biri olan Chaos Walking'in yayın tarihi yaklaşıyor ve geçtiğimiz saatlerde yeni bir sahne paylaşıldı filmden.

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Paylaşılan sahneye baktığımızda Diasy Ridley'nin karakteri ve Tom Holland'ın karakterinin bir kovalamaca içerisine girdiklerini görüyoruz. Chaos Walking, kadınların olmadığı ve tüm canlıların birbirlerinin düşüncülerini duyabildiği distopik bir gezegende geçiyor. Bu yüzden Daisy Ridley'nin karakteri bir hayli önemli.

Patrick Ness'in aynı isimli bilim kurgu serisinden uyarlanan Chaos Walking, 125 milyon dolar gibi yüksek bir bütçeye sahip. Filmin yayın tarihi ise 5 Mart 2021. Filmin yönetmenliğini Doug Liman, senaristliğini ise Patrick Ness ve Christopher Ford üstleniyor.

Filmin kadrosunda Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland, Star Wars'un son üçlemesinin başrolü Daisy Ridley ve oyunculuğu ile kendini çoktan kanıtlamış olan Mads Mikkelsen bulunuyor. Ayrıca Nick Jonas, Cynthia Erivo ve Kurt Sutte gibi isimler de filmde yer alıyor.

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