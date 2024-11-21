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    Christopher Nolan yeni filmi için dikkat çekici bir kadro kuruyor

    Christopher Nolan, yeni filmi için etkileyici bir oyuncu kadrosu kuruyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya gibi isimlere bugün yıldız bir oyuncu daha katıldı.
    Nolan yeni filmi için yıldız isimleri topluyor Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception)'ın çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi şekillenmeye başlıyor. Nolan, yeni filmi için etkileyici bir oyuncu kadrosu oluşturuyor. Daha önce açıklanan Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Zendaya'ya bugün Robert Pattinson da katıldı. Twilight serisi ve The Batman gibi yapımlarla tanınan Robert Pattinson, daha önce Tenet filminde Nolan ile çalışmıştı.

    Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için Pattinson'ın filmde nasıl bir rol üstleneceği de bilinmiyor. Ancak bunun başrollerden biri olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar açıklanan isimler arasından sadece Zendaya filmde ufak bir role sahip olacak. Diğer beş ismin de kayda değer roller üstlenmesi bekleniyor.

    Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

    Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

    Ancak çekim takvimi hakkında ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filminin çekimlerinin birkaç farklı Avrupa ülkesinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu da Tenet ve Inception'da olduğu gibi yine farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.

    Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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