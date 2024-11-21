Christopher Nolan yeni filmi için dikkat çekici bir kadro kuruyor

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception)'ın çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi şekillenmeye başlıyor. Nolan, yeni filmi için etkileyici bir oyuncu kadrosu oluşturuyor. Daha önce açıklanan Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Zendaya'ya bugün Robert Pattinson da katıldı. Twilight serisi ve The Batman gibi yapımlarla tanınan Robert Pattinson, daha önce Tenet filminde Nolan ile çalışmıştı.

Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için Pattinson'ın filmde nasıl bir rol üstleneceği de bilinmiyor. Ancak bunun başrollerden biri olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar açıklanan isimler arasından sadece Zendaya filmde ufak bir role sahip olacak. Diğer beş ismin de kayda değer roller üstlenmesi bekleniyor.

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Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

Ancak çekim takvimi hakkında ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filminin çekimlerinin birkaç farklı Avrupa ülkesinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu da Tenet ve Inception'da olduğu gibi yine farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.

Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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Nolan yeni filmi için yıldız isimleri topluyor