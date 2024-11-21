Christopher Nolan yeni filmi için dikkat çekici bir kadro kuruyor

Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için Pattinson'ın filmde nasıl bir rol üstleneceği de bilinmiyor. Ancak bunun başrollerden biri olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar açıklanan isimler arasından sadece Zendaya filmde ufak bir role sahip olacak. Diğer beş ismin de kayda değer roller üstlenmesi bekleniyor.
Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak
Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.
Ancak çekim takvimi hakkında ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filminin çekimlerinin birkaç farklı Avrupa ülkesinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu da Tenet ve Inception'da olduğu gibi yine farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.
Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.