Christopher Nolan'ın yeni filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor

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Tam Boyutta Gör Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception)'ın kısa süre önce resmi olarak duyurulan yeni filmi yavaş yavaş şekilleniyor. Çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli olmaya başladı. Daha önce açıklanan Matt Damon ve Tom Holland'a dün Zendaya ve Anne Hathaway de katıldı.

Anne Hathaway daha önce Interstellar ve The Dark Knight Rises'ta Nolan ile çalışmıştı. Zendaya ise bu filmle birlikte ilk kez bir Nolan filminde rol almış olacak.

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Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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Christopher Nolan yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor