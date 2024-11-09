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    Anlık Bildirim

    Christopher Nolan'ın yeni filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor

    Christopher Nolan'ın çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacağı yeni filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Matt Damon ve Tom Holland'a dün iki yeni isim daha katıldı.
    Christopher Nolan yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception)'ın kısa süre önce resmi olarak duyurulan yeni filmi yavaş yavaş şekilleniyor. Çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli olmaya başladı. Daha önce açıklanan Matt Damon ve Tom Holland'a dün Zendaya ve Anne Hathaway de katıldı.

    Anne Hathaway daha önce Interstellar ve The Dark Knight Rises'ta Nolan ile çalışmıştı. Zendaya ise bu filmle birlikte ilk kez bir Nolan filminde rol almış olacak.

    Christopher Nolan'ın Yeni Filmi 2026 Yazında Çıkacak

    Christopher Nolan yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve türü hakkında pek çok farklı söylenti var. Farklı kaynaklardan farklı farklı bilgiler geliyor. Kimisi bunun 1920'lerde geçen bir vampir filmi olacağını söylerken, kimisi Nolan'ın bir casus filmi hazırladığını söylüyor. Bu kafa karışıklığının bilinçli olarak yaratıldığı, Nolan ve Universal'ın sızıntıların önüne geçmek için bilerek yanlış bilgi yaydığı düşünülüyor. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar filmin konusu netlik kazanmayabilir.

    Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı bu yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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