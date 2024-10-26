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    Anlık Bildirim

    Netflix’in Tomb Raider dizisi ikinci sezon onayını aldı

    Geçtiğimiz haftalarda Netflix platformunda yayınlanan Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Oyun evreninde geçen dizinin ikinci sezon onayı geldi.
    Tomb Raider: The Legend of Lara Croft Tam Boyutta Gör
    Crystal Dynamics’in yarattığı Tomb Raider üçlemesi, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Shadow of the Tomb Raider ile sonlanmıştı. Bu evrenin devamı üzerine çalışan stüdyo, geçtiğimiz yıllarda Netflix ile anlaşarak bir Lara Croft’un bir animasyon dizisi ile bizlerle tekrar buluşacağını doğrulamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bu dizinin ikinci sezon onayı geçtiğimiz saatlerde geldi.

    Tomb Raider’ın ikinci sezonu doğrulandı

    Son yıllarda birçok animasyon yapıma imza atan Netflix, geçtiğimiz yıllarda Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisini duyurmuştu. Shadow of the Tomb Raider ile sonlanan seriyi devam ettirecek olan yapım, 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Yapımın çıkışından yalnızca iki hafta geçmesine rağmen Netflix, Tomb Raider’ın ikinci sezonunu doğruladı.

    Serinin ikinci sezonunda Hayley Atwell tarafından canlandırılan Lara Croft, Richard Armitage tarafından canlandırılan Charles Devereaux ve Earl Baylon tarafından canlandırılan Jonah karakterlerinin yanı sıra, 2013 yılında yayınlanan oyunda gördüğümüz Sam karakteri de yer alacak. İlk sezonda da karşımıza çıkan Sam karakterini Karen Fukuhara canlandıracak. Lara’yı çok daha büyük bir maceranın ortasına götürecek olan yeni sezon, önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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