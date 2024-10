Netflix’in Tomb Raider dizisi ikinci sezon onayını aldı

Tam Boyutta Gör Crystal Dynamics’in yarattığı Tomb Raider üçlemesi, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Shadow of the Tomb Raider ile sonlanmıştı. Bu evrenin devamı üzerine çalışan stüdyo, geçtiğimiz yıllarda Netflix ile anlaşarak bir Lara Croft’un bir animasyon dizisi ile bizlerle tekrar buluşacağını doğrulamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bu dizinin ikinci sezon onayı geçtiğimiz saatlerde geldi.

Yeni Maymunlar Cehennemi filmi 2027'de çıkacak 1 gün önce eklendi

Tomb Raider’ın ikinci sezonu doğrulandı

Son yıllarda birçok animasyon yapıma imza atan Netflix, geçtiğimiz yıllarda Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisini duyurmuştu. Shadow of the Tomb Raider ile sonlanan seriyi devam ettirecek olan yapım, 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Yapımın çıkışından yalnızca iki hafta geçmesine rağmen Netflix, Tomb Raider’ın ikinci sezonunu doğruladı.

Serinin ikinci sezonunda Hayley Atwell tarafından canlandırılan Lara Croft, Richard Armitage tarafından canlandırılan Charles Devereaux ve Earl Baylon tarafından canlandırılan Jonah karakterlerinin yanı sıra, 2013 yılında yayınlanan oyunda gördüğümüz Sam karakteri de yer alacak. İlk sezonda da karşımıza çıkan Sam karakterini Karen Fukuhara canlandıracak. Lara’yı çok daha büyük bir maceranın ortasına götürecek olan yeni sezon, önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.