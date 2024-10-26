Netflix’in Tomb Raider dizisi ikinci sezon onayını aldı

Tomb Raider’ın ikinci sezonu doğrulandı
Son yıllarda birçok animasyon yapıma imza atan Netflix, geçtiğimiz yıllarda Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisini duyurmuştu. Shadow of the Tomb Raider ile sonlanan seriyi devam ettirecek olan yapım, 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Yapımın çıkışından yalnızca iki hafta geçmesine rağmen Netflix, Tomb Raider’ın ikinci sezonunu doğruladı.
Serinin ikinci sezonunda Hayley Atwell tarafından canlandırılan Lara Croft, Richard Armitage tarafından canlandırılan Charles Devereaux ve Earl Baylon tarafından canlandırılan Jonah karakterlerinin yanı sıra, 2013 yılında yayınlanan oyunda gördüğümüz Sam karakteri de yer alacak. İlk sezonda da karşımıza çıkan Sam karakterini Karen Fukuhara canlandıracak. Lara’yı çok daha büyük bir maceranın ortasına götürecek olan yeni sezon, önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu