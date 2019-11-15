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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu

    Otomotiv sektöründe hızlı ve yüksek kapasiteli depolama belleklerine olan ihtiyaç giderek artıyor. Eski Toshiba Memory yeni KIOXIA sektörün ilk 512GB kapasiteli UFS 2.1 belleğini duyurdu.
    1 hf.
    1,4b
    1
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu
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    Araç teknolojileri geliştikçe ve sürücüsüz konsepte doğru yaklaştıkça veri depolama ihtiyacı giderek artıyor. Üreticiler yüksek kapasiteli ancak bir o kadar da hızlı veri transferi sunan bellekler üzerinde çalışıyor.

    Sektör rekoru

    Yüzde 49 hissesini Bain Capital liderliğindeki konsorsiyuma satan Toshiba Memory sonrasında KIOXIA olarak ismini değiştirmişti. KIOXIA isim değişikliğini sektörde bir ilke imza atarak perçinledi.

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    Yapılan açıklamaya göre otomotiv sektörüne yönelik olarak dünyanın ilk UFS 2.1 destekli 512GB depolama belleği geliştirildi. 250MB/s seviyesine kadar yazma hızları sunan bellek -40-105 derece sıcaklıklar arasında çalışabiliyor ve AEC-Q100 Grade 2 dayanıklılık standartlarına da uyumlu.

    Pek çok otomotiv odaklı uygulamaya da uyumlu olan depolama belleği farklı kapasite seçenekleri ile sunuluyor. Her segmente yönelik olarak 16GB-512GB arasında seçenekler üreticilere sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/261123/kioxia-america-introduces-industrys-first-512gb-automotive-ufs Yorum Yaz
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