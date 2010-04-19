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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Tegra 2'li tabletleri için Compal Electronics ile anlaştı

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Toshiba, iki tablet bilgisayarının detayları belli olmaya başladı. Digitimes'da yer alan habere göre firma 2010 ve 2011 yıllarında piyasaya sürülecek iki tablet bilgisayarının üretimi için Compal Electronics ile anlaştı.

Habere göre Compal Electronics'in Toshiba için üreteceği ilk tablet bilgisayar 10 inç boyutunda olacak ve Android işletim sistemiyle gelecek. Windows CE 7 işletim sisteminde çalışacak olan diğer tablet ise kardeşinden farklı olarak iki ekranla gelecek. Üretilecek her iki tablette Nvidia'nın Tegra 2 platformundan gücünü alacak. Yani Toshiba'nın tabletleri HD video ve 3D oyunlarında oldukça güçlü olacak.


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sadtneverdie 9 yıl
tegra 2 li bir sistemin ipad e karşı bir eksisi olamaz.
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sahafiec 9 yıl
...
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fatihcanery 9 yıl
ipad 'e göre artı ve eksikleri neler çok merak ediyorum.
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Batuist 9 yıl
resimdeki alet çok şık duruyor...
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TELESCOPE 9 yıl
nede olsa TOHİBA güzel bir tasarım olmuş
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