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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi

    HDD sektöründeki en büyük isimlerden Toshiba ve Western Digital, ürünlerinde SMR teknolojisinin kullanımına yönelik kataloglarında güncelleme yaparak tüketicileri daha çok bilgilendirme kararı verdi.
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    HDD / SSD
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi
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    Katı Hâl Sürücüsü, yani SSD’ler her ne kadar popüler olmuş ve fiyatları uygun hâle gelmiş olsa da, HDD’ler hâlâ depolama alanında oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Kişisel bilgisayarlara yönelik HDD’ler arasından tercih yapmak her ne kadar kolay olsa da NAS gibi cihazlara yönelik tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hassas noktalar var. Bu noktalar, ilginç şekilde, üreticiler tarafından pek de açık şekilde dile getirilmiyordu. Bu durum, bir nebze de olsa değişiyor.

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    Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi
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    Shingled Magnetic Recording, SMR, manyetik depolama yöntemlerinden biri ve fiziksel disk üzerindeki veri yoğunluğunu artırıyor. Manyetik yazıcı uç, disk üzerine paralel verileri tıpkı çatıya kiremit döşer gibi kısmi olarak üst üste bindirerek yazdığı için depolama kapasitesi, disk boyutunu değiştirmeden artıyor. Kısmen üstüne yazma yoluyla veri kaybı olmamasının sebebi ise, fiziksel limitten ötürü yazıcı ucun, okuyucu uçtan daha büyük olması. Yani üzerine yazılan kısım zaten anlamlı bir veri barındırmıyor. Bu yöntem, her ne kadar kişisel bilgisayarlarda problem teşkil etmese de NAS gibi sunucu merkezli çözümlerde, çeşitli yazılımların da etkisiyle hatalara ve kayıplara sebep oluyor.

    Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi
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    Firmalar, bu duruma yönelik şimdiye kadar açık bir bilgilendirme yapmıyordu ve bu sebepten ötürü tüketiciler zorluk yaşamaktaydı. 

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    Sektörün HDD alanında en büyük isimlerinden ikisi, bu konuya açıklık getirmek için HDD serilerinin hangilerinde SMR teknolojisinin kullanıldığını tablolarla açıkça ifade etmeye başladı. Bunun yanında, yaptıkları açıklamalarla NAS çözümlerine yönelik pazarlanan HDD’lerin hiçbirinde SMR teknolojisinin aktif olmadığı da belirtildi.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1ses1 (hasan türk) 11 dk.
    Kısaca nas sistemlerde kullanılamıyacak bir özellik. Sonradan çıkmasın Nas özellikli hddlerin smr nin olduğu. Gerimi alacaklar diskleri yok. Almadan önce birde bu smr işini araştırmak lazım.
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