Tam Boyutta Gör Toyota Motor, 2023 yılına ilişkin araç satış ve üretim verilerini yayınladı. Buna göre Japon üretici firma, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Önceki yıla kıyasla %7,2 yükselen satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu.

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Elektrikli araç satışları 4 kat arttı

Hibrit modellerin satışı %31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e yükseldi. Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi. Firmanın açıklamasında, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." denildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı. Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini %8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti. Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.

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Toyota 2023'te araç satışlarında rekor kırarak liderliğini korudu