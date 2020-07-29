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    Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor

    Yaz Olimpiyatları'nda tanıtmak üzere katı hal bataryaya sahip konsept araç geliştiren fakat oyunların ertelenmesi nedeniyle hedefini gerçekleştiremeyen Toyota, 2025 yılında üretime başlamak istiyor.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor
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    Katı hal bataryalarının elektrikli araçların gelişimini hızlandıracak en önemli etkenlerden biri olacağına inanılsa da bu konuda henüz elle tutulur bir gelişme kaydedilebilmiş değil. Bu alanda çalışmalar yapan Toyota ise 2025 yılını işaret ediyor.

    Japon marka, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları’nda katı hal bataryaları ile donattığı LQ Concept isimli konsept aracını sergileyecekti. Oyunlar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi fakat Toyota, sahip olduğu batarya teknolojisini geliştirmeye devam etti. Toyota Başkan Yardımcısı Keiji Kaita, bataryaların neredeyse bittiğini ve mükemmel özelliklere sahip olduğunu açıkladı. Deneyimli yönetici, bir elektrikli aracı 15 dakikada tamamen şarj etmenin artık mümkün olduğunu belirtti fakat kullandıkları bataryanın kapasitesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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    Şimdilik Toyota’nın çalışmasıyla ilgili bildiğimiz çok az şey var fakat katı hal bataryaların geleneksel lityum iyon bataryalara göre bazı önemli avantajlara sahip olduğu biliniyor. Daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmasına rağmen daha küçük ve hafif batarya paketlerinin üretilmesine imkan vermesi, bu avantajların en önemlilerinden. Ayrıca daha güvenli oldukları ve şarj süresini lityum iyon bataryalara göre gözle görülür derecede kısaltmaları da bu avantajlara dahil edilebilir. Bununla birlikte bazı haberler, Toyota’nın katı hal bataryalarının günümüz menzil değerlerini ikiye katlayacağını iddia ediyor.

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    Elbette bu teknolojinin gelişmesiyle uğraşan diğer üreticiler gibi Toyota’nın da aşması gereken önemli sorunlar var. Kaita’ya göre katı hal bataryalarının üretimi oldukça meşakkatli bir süreç ve henüz seri üretime çok uygun değiller. Çünkü pil hücrelerinin ultra kuru bir ortamda çalışanlar tarafından elle montajlanması gerekiyor. Bu da hızlı ve ucuz bir seri üretim süreci için hiç uygun değil.

    Bu ciddi probleme rağmen Kaita, 2025 yılı itibariyle katı hal batarya üretimine başlamayı düşündüklerini açıkladı. Fakat bu bataryaların ilk etapta lityum iyon bataryalardan daha pahalı olacağını, bu nedenle üretimin sınırlı olacağını ve birkaç yıl boyunca sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi.

    Öte yandan Kaita, bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha uzun menzile, hızlı şarj özelliğine ve 30 yıl geçse bile kapasitesinin en az yüzde 90’ını kullanabilen bataryalara sahip elektrikli araçların yollarda olacağını belirtti.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 2 sa.
    Günümüze kadar arabaların şeklini belirleyen en büyük unsur arabadaki içten yanmalı motorun ebatı ve soğutulmasıydı.
    Üreticiler hala eski kafa tasarımında araç üretiyorlar.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 sa. infom@n
    Nası olcak tasarım ? Çokta abartmayın rüzgar direncinden tut, kaza anındaki arabanın verceği tepkilerine kadar arabanın tasarımını kısıtlayan seyler var.
    1 Yanıt Yanıtla
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    genie1 3 sa.
    Bu konuda çalışmalar var. Alphan Manas ın ortak olduğu ABD'li bir firma da bu konuda çalışıyor. Ümit verici sonuçlar var deniyor. İsteyen internetten araştırabilir. Ram hafıza çalışma mantığına benziyor.
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    emir_sezer (emir sezer) 3 sa.
    ömrümüz bu tip haberlerin gerçeğe dönüşmesini beklemekle geçti :))))
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