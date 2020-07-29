Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Katı hal bataryalarının elektrikli araçların gelişimini hızlandıracak en önemli etkenlerden biri olacağına inanılsa da bu konuda henüz elle tutulur bir gelişme kaydedilebilmiş değil. Bu alanda çalışmalar yapan Toyota ise 2025 yılını işaret ediyor.

Japon marka, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları’nda katı hal bataryaları ile donattığı LQ Concept isimli konsept aracını sergileyecekti. Oyunlar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi fakat Toyota, sahip olduğu batarya teknolojisini geliştirmeye devam etti. Toyota Başkan Yardımcısı Keiji Kaita, bataryaların neredeyse bittiğini ve mükemmel özelliklere sahip olduğunu açıkladı. Deneyimli yönetici, bir elektrikli aracı 15 dakikada tamamen şarj etmenin artık mümkün olduğunu belirtti fakat kullandıkları bataryanın kapasitesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

İlginizi Çekebilir

Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu

Şimdilik Toyota’nın çalışmasıyla ilgili bildiğimiz çok az şey var fakat katı hal bataryaların geleneksel lityum iyon bataryalara göre bazı önemli avantajlara sahip olduğu biliniyor. Daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmasına rağmen daha küçük ve hafif batarya paketlerinin üretilmesine imkan vermesi, bu avantajların en önemlilerinden. Ayrıca daha güvenli oldukları ve şarj süresini lityum iyon bataryalara göre gözle görülür derecede kısaltmaları da bu avantajlara dahil edilebilir. Bununla birlikte bazı haberler, Toyota’nın katı hal bataryalarının günümüz menzil değerlerini ikiye katlayacağını iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi"

Elbette bu teknolojinin gelişmesiyle uğraşan diğer üreticiler gibi Toyota’nın da aşması gereken önemli sorunlar var. Kaita’ya göre katı hal bataryalarının üretimi oldukça meşakkatli bir süreç ve henüz seri üretime çok uygun değiller. Çünkü pil hücrelerinin ultra kuru bir ortamda çalışanlar tarafından elle montajlanması gerekiyor. Bu da hızlı ve ucuz bir seri üretim süreci için hiç uygun değil.

Bu ciddi probleme rağmen Kaita, 2025 yılı itibariyle katı hal batarya üretimine başlamayı düşündüklerini açıkladı. Fakat bu bataryaların ilk etapta lityum iyon bataryalardan daha pahalı olacağını, bu nedenle üretimin sınırlı olacağını ve birkaç yıl boyunca sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Kaita, bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha uzun menzile, hızlı şarj özelliğine ve 30 yıl geçse bile kapasitesinin en az yüzde 90’ını kullanabilen bataryalara sahip elektrikli araçların yollarda olacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.