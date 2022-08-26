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    Toyota bZ3 elektrikli sedanın tasarımı Çin'de ortaya çıktı

    Toyota'nın bZ4X'ten sonraki ikinci elektrikli modeli şekillenmeye başladı. Çin'de Toyota bZ3 ismiyle ortaya çıkan elektrikli sedan yakında resmi olarak tanıtılacak.
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    Toyota bZ3 elektrikli sedanın tasarımı Çin'de ortaya çıktı
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    Hibrit denince akla ilk gelen markalardan biri olan Toyota, bataryalı elektrikli araç yarışında geride kalmış olsa da geçen yıl konsept olarak gösterdiği 'bZ' (beyond zero) serisini yavaş yavaş hayata geçiriyor.

    Bugün Toyota'nın yeni elektrikli sedan modeli bZ3 ile karşı karşıyayız. Dış tasarımı Çin'de ortaya çıkan otomobil geçen yıl 'bZ SDN' ismiyle konsept olarak sergilenmişti. Toyota bZ3'ün tasarımına baktığımızda Japon üreticinin büyük oranda konsepte sadık kaldığını görmekteyiz.

    Burun kısmı bZ4X'i anımsatan modelin ince farları üzerinde boydan boya uzanan ışık şeridi dikkat çekiyor. Tamponda ise kenarlardaki dikey hava girişleri ve kanatlardan oluşan sade bir hava hakim. Profilden bakıldığında yüksek omuz çizgisi ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin üst versiyonlarda gövde renginden farklı olarak siyah yan aynalar, sütunlar ve tavan ile tercih edilebileceğini görüyoruz.

    Fotoğraflarda gördüğümüz model FAW-Toyota iştiraki tarafından Çin'de üretilecek ve sadece bu ülkede satışa sunulacak. Japon üreticinin e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek olan modelde BYD'nin ünlü bıçak tipi lityum demir fosfat (LFP) batarya paketine yer verilecek. Ancak batarya paketinin kapasitesi ve hedeflenen menzil konusunda henüz bir açıklama yok.

    Elektrikli Toyota bZ3'ün uzunluğu 4725 mm, genişliği 1835 mm, yüksekliği 1475 mm ve aks mesafesi 2880 mm olarak ölçülüyor. Bu noktada şirketin popüler modeli Corolla'dan biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Toyota bZ3 arkadan itişli bir otomobil olacak. 135 kW ve 180 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacak. Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılacak olan aracın kuru ağırlığı 135 kW versiyonda 1710 kg, 180 kW versiyonda ise 1835 kg olacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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