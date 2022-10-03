Tesla, üçüncü çeyrekte yeni bir teslimat rekoruna imza attı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Çin'deki kapanmalar nedeniyle ikinci çeyrekte üretim bazında önemli bir kayıp yaşadı. Ancak şirketin üçüncü çeyrek verileri toparlanmanın hızlı olduğunu gösteriyor.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde (1 Temmuz-30 Eylül) üretimi yeniden artıran Tesla, söz konusu dönemde 365 bin 923 adet otomobil üretti. Şirket, söz konusu dönemde 343 bin 830 adet teslimat gerçekleştirdi.
Bu da Tesla için yeni bir rekor anlamına geliyor. Bir önceki rekor, 2022'nin ilk çeyreğinde 310 bin 48 adetlik teslimatla kırılmıştı. ABD'li üreticinin ikinci çeyrekteki teslimatları ise yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı 250 bin adetlere kadar düşmüştü.
Sürpriz olmayan bir biçimde Tesla'nın üçüncü çeyrekteki teslimatlarının 325 bin 158 adedini Model 3 ve Model Y araçlar oluşturdu. Üretim tarafında ise bu iki modelden toplam 345 bin 988 adet üretilirken, Model S ve Model X üretimi yaklaşık 20 bin adet seviyesinde kaldı.
Tesla bir yandan üretim kapasitesini artırmaya çalışırken diğer yandan farklı iş kollarına da atılıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta 2027'den itibaren hayatımıza gireceği ve 20 bin dolara satılacağı açıklanan Tesla insansı robotun tanıtımı gerçekleştirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum