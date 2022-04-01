Toyota Corolla Sedan fiyat listesi güncellendi - Nisan 2022

Nisan ayına giriş yapmamızla birlikte Toyota Corolla Sedan fiyatları güncellendi. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarında yaklaşık 10 bin TL'den başlayan artış söz konusu.
Corolla Sedan'ın giriş seviyesi 1.5 Vision versiyonu 391.450 TL'den başlıyor. Mart ayında aynı versiyonun fiyatı 381.900 TL idi. Bu versiyonda 15 inç çelik jantlar, 4,2 inç renkli TFT ekran, otomatik hız sabitleme sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, gündüz LED'leri, LED arka stoplar ve 7 hava yastığı bulunuyor.
Toyota Corolla Sedan'ı hibrit olarak tercih etmek isteyenler için nisan ayında karşımıza çıkan başlangıç fiyatı da 542.750 TL. Mart ayında aynı versiyonun fiyatı 529.550 TL idi. Fiyatlar en tepede yer alan Passion X-Pack e-CVT versiyonuyla 614.800 TL seviyesine kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatların ÖTV teşvikli hali olduğunu belirtelim.
|Versiyon
|Fiyat (Mart 2022)
|Fiyat (Nisan 2022)
|1.5 Vision
|381.900 TL
|391.450 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|398.400 TL
|432.250 TL
|1.5 Dream
|438.350 TL
|449.350 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|455.850 TL
|467.250 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|484.850 TL
|496.950 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|511.850 TL
|524.650 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|553.850 TL
|567.700 TL
|Versiyon
|Fiyat (Mart 2022)
|Fiyat (Nisan 2022)
|Hybrid Dream e-CVT
|529.550 TL
|542.750 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|539.850 TL
|553.300 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|557.850 TL
|571.750 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|599.850 TL
|614.800 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa