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    Toyota Corolla Sedan fiyat listesi güncellendi - Nisan 2022

    Türkiye'de hibrit denince akla ilk gelen markalardan biri olan Toyota Corolla, nisan 2022 itibariyle 391.450 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İşte Corolla Sedan fiyat listesi:
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    Toyota Corolla 2022 Nisan fiyat listesi açıklandı

    Nisan ayına giriş yapmamızla birlikte Toyota Corolla Sedan fiyatları güncellendi. 2022 model Corolla Sedan fiyatlarında yaklaşık 10 bin TL'den başlayan artış söz konusu.

    Corolla Sedan'ın giriş seviyesi 1.5 Vision versiyonu 391.450 TL'den başlıyor. Mart ayında aynı versiyonun fiyatı 381.900 TL idi. Bu versiyonda 15 inç çelik jantlar, 4,2 inç renkli TFT ekran, otomatik hız sabitleme sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, gündüz LED'leri, LED arka stoplar ve 7 hava yastığı bulunuyor.

    Toyota Corolla Sedan'ı hibrit olarak tercih etmek isteyenler için nisan ayında karşımıza çıkan başlangıç fiyatı da 542.750 TL. Mart ayında aynı versiyonun fiyatı 529.550 TL idi. Fiyatlar en tepede yer alan Passion X-Pack e-CVT versiyonuyla 614.800 TL seviyesine kadar çıkıyor. Üstelik bu fiyatların ÖTV teşvikli hali olduğunu belirtelim.

    2022 Toyota Corolla Sedan fiyat listesi
    Versiyon Fiyat (Mart 2022) Fiyat (Nisan 2022)
    1.5 Vision 381.900 TL 391.450 TL
    1.5 Vision Multidrive S 398.400 TL 432.250 TL
    1.5 Dream 438.350 TL 449.350 TL
    1.5 Dream Multidrive S 455.850 TL 467.250 TL
    1.5 Flame Multidrive S 484.850 TL 496.950 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850 TL 524.650 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850 TL 567.700 TL

    2022 Toyota Corolla Hibrit Sedan fiyat listesi
    Versiyon Fiyat (Mart 2022) Fiyat (Nisan 2022)
    Hybrid Dream e-CVT 529.550 TL 542.750 TL
    Hybrid Flame e-CVT 539.850 TL 553.300 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 557.850 TL 571.750 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 599.850 TL 614.800 TL
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    C
    Ceydaglc05 9 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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