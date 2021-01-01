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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi

    2021 yılına giriş yapmamızla birlikte otomotiv markaları fiyat güncellemeye başladı. Ocak 2021 itibariyle 1.5 litre motora geçiş yapan Toyota Corolla ve Corolla Hybrid'in güncel 2021 fiyatları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    72,1b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    64

    Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi

    2020 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık ve yeni umutlarla 2021 yılına giriş yaptık. Her zaman olduğu gibi markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Bu yazımızda Toyota Corolla fiyatlarındaki değişime değineceğiz.

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    Öncelikle Toyota Corolla'nın kaputu altındaki değişime göz atalım. Geçtiğimiz haftalarda benzinli versiyondak 1.6 litre motorun yerini 1.5 litre hacimli motora bırakacağı haberini almıştık. 1 Ocak 2021 itibariyle bu değişim gerçekleşti. Corolla Sedan artık üç silindirli 1.5 litre Dynamic Force motorla satın alınabilecek.

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    Toyota Corolla Sedan fiyatları Aralık ayında 190.900 TL'den başlıyordu. Yeni yıl güncellemesiyle birlikte giriş seviyesindeki Vision versiyonunun başlangıç fiyatı 203.600 TL'ye yükselmiş. Corolla Sedan'ın fiyat listesindeki değişim şöyle:

    Aralık 2020-Versiyon Fiyat (TL) Ocak 2021-Versiyon Fiyat (TL)
    1.6 Vision 190.900 1.5 Vision 203.600
    1.6 Vision Multidrive S 198.500 1.5 Vision Multidrive S 212.500
    1.6 Dream 209.800 1.5 Dream 219.550
    1.6 Dream Multidrive S 218.150 1.5 Dream Multidrive S 228.300
    1.6 Flame 220.950 1.5 Flame 231.200
    1.6 Flame Multidrive S 229.300 1.5 Flame Multidrive S 287.600
    1.6 Flame X-Pack 277.800 - -
    1.6 Flame X-Pack Multidrive S 289.800 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 303.200
    1.6 Passion X-Pack Multidrive S 323.100 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 338.000

    Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da durum pek farklı değil. Aralık ayında 314.550 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT versiyonu yeni yıl güncellemesiyle birlikte 329.150 TL'ye yükselmiş. Corolla Hybrid'in diğer versiyonlarındaki değişim de şöyle:

    Versiyon Aralık 2020 Fiyat Ocak 2021 Fiyat
    Hybrid Dream e-CVT 314.550 329.150
    Hybrid Flame e-CVT 324.200 339.250
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 333.400 348.900
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 362.200 378.900


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rasputin13 (A T) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burada, farklı yerlerde çok mesaj gördüm asgari ücretin artması her şeyin fiyatını artırır düşmeli vb gibisinden. Patronlar seneye araç yenilerken en fazla sunroof ekleyemeyecekleri için üzgün tabi gerçekte.
    Dolar artar her şeyin fiyatı (haliyle araç fiyatı) artar.
    Dolar iner her şeyin fiyatı gene artar (bu sefer aylık güncelleme olarak).
    Banka kredisi kampanyası olur fiyat gene artar.
    Vergi kalemi azalır, fiyat gene satıcı lehine artar.
    Anadolu irfanı bu olsa gerek.

    Bu araç 15bin zam yiyecek kadar ne oldu kardeşim?
    Burada, farklı yerlerde çok mesaj gördüm asgari ücretin artması her şeyin fiyatını artırır düşmeli vb gibisinden. Patronlar seneye araç yenilerken en fazla sunr...
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    3 Yanıt Yanıtla +91
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Güncelleme"
    Yanıtla +43
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    ahmetkep (ahmet kepenekli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir iş yerinde patron arabasını değiştirmiş.

    elemanı hayırlı olsun patron güzel araba demiş.

    Patronda: Önümüzdeki yılda çok çalışıp hedeflerini tutturursan daha üst modelini alabirim demiş.
    Bir iş yerinde patron arabasını değiştirmiş. elemanı hayırlı olsun patron güzel araba demiş. Patronda: Önümüzdeki yılda çok çalışıp hedeflerin...
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    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Yorumlar (86) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    jesipikmin 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine başlamışlar fakiriz diye... 350 milyarlık araba ülkede yok satıyorsa o ülke Amerika'dan bile güçlüdür
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    Slim Charles (Derek Durie) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çocuk gibi cevap verip bloklamalar filan. Kalkmış lpgnin türkiye için olduğunu söyleyip bilgi verdim diyor. Başta avrupa avrupa diyip duruyordu şimdi avrupada satılmayacağını anlamış avrupa sayesinde düşük emisyonlu motora bineceksin diyor. Sıvadığını anlayacak ki tartışacak argümanı da olmayınca bloklamış.
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    The Blackmaster 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu fiyatları görünce çıldırıyorum. 1000 yıl geçse de alışamam...
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    canlee89 (Can Can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar düşüyor hülooo
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    ~Anor~ (furkan yuksel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şahsi düşüncem bu arabaya verilen her paraya yazık. Atmosferik motor ile devam etmemeleri gerekiyor artık.
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    Navi (Navi ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni motorun tüketim değerleri 1.6'ya göre çok fark eder mi?
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    fractal design (Evren ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kayınpedere aldığımız 1.6 Dream MDS aracı bugün teslim alacağız. Biz araç için yazıldığımızda 20 eylül gibi fiyatı 185.000TL idi. Satın aldığımızda fiyatı 218.150TL oldu.

    Yanında iteledikleri aksesuarlar;
    • Cam filmi
    • Kaput filmi
    • Seramik kaplama
    • Garanti uzatma
    Metalik renk farkıyla (1200TL) araç bize 223.000TL'ye geldi.

    1.6 motorun LPG uyumlu olması ve sorunsuzluğu cazip. 1.5 motor LPG uyumlu değilse Corolla satışları çok düşer. 3 silindirli motorlarn çalışma sesini ve titreşimini sevmiyorum. Ben tercih etmem.
    Yanıtla
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    elweda (&#1084;&#1103;&#1090; ...) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kaçıncı el olduğu belli olmayan 10 yaşına gelmiş 200.000 km'deki arabaya 200 bin'e yakın isterseniz, adamlarda sıfırını 400 e kitlemeye çalışır :D
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani dolar düşmüştü, indirim olması gerekirken neden bindirim oldu.
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    Apoly (Apoly Can) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar direk yüklenmişsiniz fakat bilmediğiniz bir şey var. Paketlerdeki standart donanımları arttırdı Toyota. Bunu önceden söylediler de zaten. Ortalama 10k artış bekliyordu piyasa uzmanları.
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Apoly
    Alakası yok. Yurtdışında neden aynı fiyata satılıyor? Tüm otomobil firmaları standart donanımları artırıyor zaten zorunlu oldukları için.
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    81 kişi, toplam 86 yorum yazdı.

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    toyota corolla 2021 fiyat listesi, toyota corolla hybrid fiyat ve
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