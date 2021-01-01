Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi

2020 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık ve yeni umutlarla 2021 yılına giriş yaptık. Her zaman olduğu gibi markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Bu yazımızda Toyota Corolla fiyatlarındaki değişime değineceğiz.

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Öncelikle Toyota Corolla'nın kaputu altındaki değişime göz atalım. Geçtiğimiz haftalarda benzinli versiyondak 1.6 litre motorun yerini 1.5 litre hacimli motora bırakacağı haberini almıştık. 1 Ocak 2021 itibariyle bu değişim gerçekleşti. Corolla Sedan artık üç silindirli 1.5 litre Dynamic Force motorla satın alınabilecek.

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Toyota Corolla Sedan fiyatları Aralık ayında 190.900 TL'den başlıyordu. Yeni yıl güncellemesiyle birlikte giriş seviyesindeki Vision versiyonunun başlangıç fiyatı 203.600 TL'ye yükselmiş. Corolla Sedan'ın fiyat listesindeki değişim şöyle:

Aralık 2020-Versiyon Fiyat (TL) Ocak 2021-Versiyon Fiyat (TL) 1.6 Vision 190.900 1.5 Vision 203.600 1.6 Vision Multidrive S 198.500 1.5 Vision Multidrive S 212.500 1.6 Dream 209.800 1.5 Dream 219.550 1.6 Dream Multidrive S 218.150 1.5 Dream Multidrive S 228.300 1.6 Flame 220.950 1.5 Flame 231.200 1.6 Flame Multidrive S 229.300 1.5 Flame Multidrive S 287.600 1.6 Flame X-Pack 277.800 - - 1.6 Flame X-Pack Multidrive S 289.800 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 303.200 1.6 Passion X-Pack Multidrive S 323.100 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 338.000

Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da durum pek farklı değil. Aralık ayında 314.550 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT versiyonu yeni yıl güncellemesiyle birlikte 329.150 TL'ye yükselmiş. Corolla Hybrid'in diğer versiyonlarındaki değişim de şöyle:

Versiyon Aralık 2020 Fiyat Ocak 2021 Fiyat Hybrid Dream e-CVT 314.550 329.150 Hybrid Flame e-CVT 324.200 339.250 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 333.400 348.900 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 362.200 378.900

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