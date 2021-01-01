Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi

2020 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık ve yeni umutlarla 2021 yılına giriş yaptık. Her zaman olduğu gibi markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Bu yazımızda Toyota Corolla fiyatlarındaki değişime değineceğiz.İlginizi Çekebilir 2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı
Öncelikle Toyota Corolla'nın kaputu altındaki değişime göz atalım. Geçtiğimiz haftalarda benzinli versiyondak 1.6 litre motorun yerini 1.5 litre hacimli motora bırakacağı haberini almıştık. 1 Ocak 2021 itibariyle bu değişim gerçekleşti. Corolla Sedan artık üç silindirli 1.5 litre Dynamic Force motorla satın alınabilecek.
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Toyota Corolla Sedan fiyatları Aralık ayında 190.900 TL'den başlıyordu. Yeni yıl güncellemesiyle birlikte giriş seviyesindeki Vision versiyonunun başlangıç fiyatı 203.600 TL'ye yükselmiş. Corolla Sedan'ın fiyat listesindeki değişim şöyle:
|Aralık 2020-Versiyon
|Fiyat (TL)
|Ocak 2021-Versiyon
|Fiyat (TL)
|1.6 Vision
|190.900
|1.5 Vision
|203.600
|1.6 Vision Multidrive S
|198.500
|1.5 Vision Multidrive S
|212.500
|1.6 Dream
|209.800
|1.5 Dream
|219.550
|1.6 Dream Multidrive S
|218.150
|1.5 Dream Multidrive S
|228.300
|1.6 Flame
|220.950
|1.5 Flame
|231.200
|1.6 Flame Multidrive S
|229.300
|1.5 Flame Multidrive S
|287.600
|1.6 Flame X-Pack
|277.800
|-
|-
|1.6 Flame X-Pack Multidrive S
|289.800
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|303.200
|1.6 Passion X-Pack Multidrive S
|323.100
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|338.000
Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da durum pek farklı değil. Aralık ayında 314.550 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT versiyonu yeni yıl güncellemesiyle birlikte 329.150 TL'ye yükselmiş. Corolla Hybrid'in diğer versiyonlarındaki değişim de şöyle:
|Versiyon
|Aralık 2020 Fiyat
|Ocak 2021 Fiyat
|Hybrid Dream e-CVT
|314.550
|329.150
|Hybrid Flame e-CVT
|324.200
|339.250
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|333.400
|348.900
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|362.200
|378.900
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Dolar artar her şeyin fiyatı (haliyle araç fiyatı) artar.
Dolar iner her şeyin fiyatı gene artar (bu sefer aylık güncelleme olarak).
Banka kredisi kampanyası olur fiyat gene artar.
Vergi kalemi azalır, fiyat gene satıcı lehine artar.
Anadolu irfanı bu olsa gerek.
Bu araç 15bin zam yiyecek kadar ne oldu kardeşim?
elemanı hayırlı olsun patron güzel araba demiş.
Patronda: Önümüzdeki yılda çok çalışıp hedeflerini tutturursan daha üst modelini alabirim demiş.