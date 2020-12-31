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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, yeni tasarım diliyle dört ödül birden kazandı

    Hyundai’nin elektrikli araç konseptleri 45 ve Prophecy ile Elantra ve şarj teknolojisi ödüllendirildi. Bu ödüller, Hyundai’nin “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesinin iddiasını perçinlemiş oluyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, yeni tasarım diliyle dört ödül birden kazandı
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    Prophecy

    Hyundai Motor Company, “2020 GOOD DESIGN” ödüllerinde tam dört ödül birden kazandı. Dünyanın en eski tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen organizasyon, markanın en gelişmiş iki elektrikli konsepti olan 45 ve Prophecy başta olmak üzere, yeni Elantra ve ultra hızlı elektrikli araç şarj altyapısı olan Hyundai Hi-Charger’ı ulaşım kategorisinde ödülle taçlandırdı.

    İlk olarak 2019 Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 45 EV konsepti, Hyundai'nin ikonik Pony Coupe modeline bir saygı duruşu olarak nitelendiriliyor. Hyundai 45'in sitilist monokok tarzı, uçaklardan ilham alınarak oluşturulmuş. Bu şık ve modern tasarım, elmas şeklindeki silueti ile tamamlanıyor.

    Hyundai, yeni tasarım diliyle dört ödül birden kazandı
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    Hyundai 45

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    Hyundai 45, 2020 Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri, 2020 Red Dot Design Ödülleri ve 2020 iF Design Ödülü de dahil olmak üzere, dünyaca ünlü diğer tasarım yarışmalarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hyundai'nin yeni alt markası olan IONIQ de ilk özel EV modeli Ioniq 5'i bu konsepti baz alarak piyasaya sürecek.

    Ayrıca Bkz. "2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu"

    Hyundai’nin bir diğer EV konsepti olan Prophecy ise vizyoner tasarım özellikleri ile markaya farklı bir bakış açısı getirdi. Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik tasarım felsefesinin bir temsilcisi olan bu konsept model, 2020 Red Dot Awards'ın Tasarım Konsepti grubunda "En İyinin En İyisi" ödülünü kazandı ve 2020 Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri için de finalist seçildi.

    Hyundai, yeni tasarım diliyle dört ödül birden kazandı
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    Elantra

    Bir diğer büyük ödülü ise bu yılın başlarında görücüye çıkan yeni Elantra aldı. Yedinci nesil Elantra, “Parametric Dynamics” tasarım öğeleri sayesinde fütürist ve yenilikçi bir görünüm ve his sunuyor. Alışılmışın dışında bir aile otomobili görüntüsü sunan otomobil, hem modern hem de sportif çizgileriyle farklı hisleri aynı anda yaşatabiliyor.

    Hyundai Hi-Charger ise markanın EV sahiplerine sunduğu tamamen yeni bir şarj hizmeti. Bu sistem, 350kW ultra hızlı şarj cihazıyla birlikte elektrikli otomobillerin çok kısa sürede şarj edilmesine olanak sağlıyor. Hyundai Hi-Charger, Good Design’dan aldığı ödülün yanı sıra 2020 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde de “Kullanıcı Deneyimi Tasarımı” kategorisinde önemli bir başarı gösterdi.



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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya çok manyak konseptler yapıyor tüm firmalar. Hyundai'de güzel yapmış. Bakıyorsun harbi filmlerdeki gelecek senaryolarındaki arabalar gibi. Fuarlarda da çok denk geldim. Tüm ön panel baştan aşağı led, nefes alan, haraket eden dış iskelet falan. Gel gelelim son kullanıcıya yine zırttırık tasarımlar çıkıyor. Ula madem yapabiliyorsunuz, ödüller de alıyorsunuz, çıkarsanıza şu futuristik tasarımlarla arabaları.
    Ya çok manyak konseptler yapıyor tüm firmalar. Hyundai'de güzel yapmış. Bakıyorsun harbi filmlerdeki gelecek senaryolarındaki arabalar gibi. Fuarlarda da çok de...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dis minnaklar napmis oyle
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani şu araçları çıkartmak pahalı değil artık ledler ne kadar kullanılan dış malzemeler ne kadar yani
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya çok manyak konseptler yapıyor tüm firmalar. Hyundai'de güzel yapmış. Bakıyorsun harbi filmlerdeki gelecek senaryolarındaki arabalar gibi. Fuarlarda da çok denk geldim. Tüm ön panel baştan aşağı led, nefes alan, haraket eden dış iskelet falan. Gel gelelim son kullanıcıya yine zırttırık tasarımlar çıkıyor. Ula madem yapabiliyorsunuz, ödüller de alıyorsunuz, çıkarsanıza şu futuristik tasarımlarla arabaları.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Katılıyorum ancak Hyundai'ın dünya çapında satış yaptığı fiyat aralığı ya da hedef kitlesi bellidir. Konsept araçlarının maliyeti büyük ihtimalle çok fazladır. Bu fiyat aralığında tasarımı kırpa kırpa bile kurtaramıyorsa ne yapsın. Yine aynı araçları makyajlayıp çıkarıyor malesef
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    classf2re (Emre Mendelyev) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Maliyet :(
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    ankaland (mehmet yok) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    harika tasarım.. ülkemizde vergilerle birlikte bu arabada alınmayacak seviyede olur.. acaba 2021 yılında tasarım vergisi de gelir mİ??
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