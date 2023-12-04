Tam Boyutta Gör 2024 yılında tanıtılması planlanan yeni elektrikli aracın üretim versiyonundan ipuçları veren Urban SUV, cesur tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’da 2026’ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa’daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

Toyota Urban SUV Konsepti, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip. Gerektiğinde yolcu veya yük alanına öncelik vermek için kolayca uyarlanabilen esnek bir iç mekan ile kullanım alanı en üst düzeye çıkarıldı. Bu araç, dört tekerlekten çekiş ve önden çekişli olarak tercih edilebilecek.

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Toyota Urban SUV’un üretim versiyonu, müşterilerin ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya boyutuyla sunulacak. Urban SUV, 4,300 mm uzunluğa, 1,820 mm genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe sahip. Toyota üretim modeliyle ilgili daha fazla detayı 2024 yılı içerisinde duyuracak.

Bu yeni elektrikli modelin de katkısıyla Toyota Avrupa’da 2035’te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040’ta tamamen karbon nötr olacak.

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Toyota'dan Avrupa'ya uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor