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    Toyota'dan Avrupa'ya uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor

    Toyota, Avrupa için gelecek elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak Urban SUV konseptini tanıttı. Urban SUV konsepti, 2024 yılında tanıtılacak B-SUV modelin ön gösterimi olarak karşımızda.
    Toyota'dan Avrupa'ya uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor Tam Boyutta Gör
    2024 yılında tanıtılması planlanan yeni elektrikli aracın üretim versiyonundan ipuçları veren Urban SUV, cesur tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

    Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’da 2026’ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa’daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak.

    Toyota Urban SUV Konsepti, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip. Gerektiğinde yolcu veya yük alanına öncelik vermek için kolayca uyarlanabilen esnek bir iç mekan ile kullanım alanı en üst düzeye çıkarıldı. Bu araç, dört tekerlekten çekiş ve önden çekişli olarak tercih edilebilecek.

    Toyota Urban SUV’un üretim versiyonu, müşterilerin ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya boyutuyla sunulacak. Urban SUV, 4,300 mm uzunluğa, 1,820 mm genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe sahip. Toyota üretim modeliyle ilgili daha fazla detayı 2024 yılı içerisinde duyuracak.

    Bu yeni elektrikli modelin de katkısıyla Toyota Avrupa’da 2035’te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040’ta tamamen karbon nötr olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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