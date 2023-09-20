Toyota’dan Tesla atılımı: Yeni nesil elektrikli araç üretim hattı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç satışları rekor bir hızla artmaya devam ediyor. CounterPoint Research'ün verilerine göre, 2023 yılı sonuna kadar küresel elektrikli araç satışlarının 14,5 milyon adedi aşması bekleniyor. Kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışan Toyota ise, kendinden tahrikli montaj hatları ve bitmiş araçları taşımak için robotların yer aldığı Tesla’nın Giga Casting’i gibi yeni nesil elektrikli araç üretim hattını tanıttı.

Japon üreticiler yetişmeye çalışıyor

Elektrikli otomobil piyasası oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Sadece ikinci çeyrekte 2,15 milyondan fazla elektrikli araç satılırken hem eski otomobil üreticileri hem de yeni girişimciler elektrik çağında yer almak için mücadele ediyor. Tesla ikinci çeyrekte 466.000 elektrikli araç teslim ederek liderliğini sürdürürken, Çin'in önde gelen otomobil üreticisi BYD 352.000 binek elektrikli araç satışıyla aradaki farkı kapattı. Bu arada, Toyota'nın yılın ilk yarısında dünya çapında sattığı 4,15 milyon aracın sadece bir kısmı (yaklaşık %0,19) tamamen elektrikliydi. Bu da altı ayda 800 bin aracın altında kalıyor.

Birçok otomobil üreticisi bu hızlı geçişe hazırlıksız yakalandı. Aralarında Toyota, Honda ve Nissan'ın da bulunduğu bu üreticilerin birçoğu son zamanlarda işleri tersine çevirmek için elektrifikasyon stratejilerini hızlandırma planlarını açıkladı. Toyota, Haziran ayındaki bir etkinlikte, aralarında Tesla'nın oyun kitabından alınmış olanların da bulunduğu birkaç yeni teknolojiyi tanıt. Otomobil üreticisi, bir fabrika turu sırasında yeni nesil elektrikli araç üretim hattını ilk kez göstererek nelerin beklenebileceğiniz gözler önüne serdi.

Toyota’nın yeni üretim hattı

Tam Boyutta Gör Tesla, Giga Casting olarak adlandırdığı yöntem ile kritik kaynaklardan tasarruf ederken karmaşıklığı azaltmak için önemli ölçüde daha büyük alüminyum parçalar üretiyor. Tesla'nın bu yöntemi kullanarak maliyetleri yaklaşık yüzde 30 oranında düşürdüğü söyleniyor.

Şimdi Japon üretici de aynı yola giriyor. Toyota, kalıplar hakkındaki "zengin bilgi birikiminin" hızlı kalıp değişimleri geliştirmesini sağladığını iddia ediyor. Toyota bu sayede kalıp değiştirme süresini 24 saatten yaklaşık 20 dakikaya indirdiğini söylüyor. Ayrıca, otomobil üreticisi döküm kalitesini iyileştirmek için tescilli analiz teknolojisini kullanarak kusurlu parça sayısını azaltacak. Toyota ayrıca kendinden tahrikli elektrikli otomobil üretim hatlarına da vurgu yaptı. Toyota, buna ek olarak üretimle ilgili önemli bir maliyet olan konveyör ekipmanına olan ihtiyacı da azaltacak.

Tam Boyutta Gör Toyota ayrıca iş verimliliğini artırmak ve karmaşıklığı daha da azaltmak için aracın ön, orta ve arka kısımlarından oluşan üç parçalı modüler yapıyı tanıttı. İşgücü sıkıntısıyla karşı karşıya olan otomobil üreticisi, bitmiş araç sahasında araç taşımacılığını iyileştirmek için tasarlanan Araç Lojistik Robotunu (VLR) da sergiledi.

Tam Boyutta Gör Toyota ayrıca geçen hafta, 2026 yılında yaklaşık 800 km menzile sahip yeni elektrikli otomobillerin piyasaya sürülmesini içeren elektrikli araç bataryası yol haritasını açıkladı. Toyota, elektrikli otomobil yarışında en baştan geride kalsa da şimdi arayı kapatmaya çalışıyor ancak Tesla'yı yakalamak için önünde uzun bir yol bulunuyor.

Yeni nesil elektrikli araç üretim hatları ve gelişmiş bataryalar gibi yeni teknolojiler Toyota'nın gelecekte rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak. Ancak bu teknolojilerin birçoğunun kullanılmaya başlandığı 2026 veya 2027 yılına kadar Tesla muhtemelen bir sonraki yeniliğe çoktan geçmiş olacak. Tesla bu yıl 1,8 milyon elektrikli araç teslim etme yolunda ilerliyor. Toyota ise üç yıl içinde 1,6 milyona ulaşmayı hedefliyor.

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