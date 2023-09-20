Toyota’dan Tesla atılımı: Yeni nesil elektrikli araç üretim hattı tanıtıldı

Japon üreticiler yetişmeye çalışıyor
Elektrikli otomobil piyasası oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Sadece ikinci çeyrekte 2,15 milyondan fazla elektrikli araç satılırken hem eski otomobil üreticileri hem de yeni girişimciler elektrik çağında yer almak için mücadele ediyor. Tesla ikinci çeyrekte 466.000 elektrikli araç teslim ederek liderliğini sürdürürken, Çin'in önde gelen otomobil üreticisi BYD 352.000 binek elektrikli araç satışıyla aradaki farkı kapattı. Bu arada, Toyota'nın yılın ilk yarısında dünya çapında sattığı 4,15 milyon aracın sadece bir kısmı (yaklaşık %0,19) tamamen elektrikliydi. Bu da altı ayda 800 bin aracın altında kalıyor.
Birçok otomobil üreticisi bu hızlı geçişe hazırlıksız yakalandı. Aralarında Toyota, Honda ve Nissan'ın da bulunduğu bu üreticilerin birçoğu son zamanlarda işleri tersine çevirmek için elektrifikasyon stratejilerini hızlandırma planlarını açıkladı. Toyota, Haziran ayındaki bir etkinlikte, aralarında Tesla'nın oyun kitabından alınmış olanların da bulunduğu birkaç yeni teknolojiyi tanıt. Otomobil üreticisi, bir fabrika turu sırasında yeni nesil elektrikli araç üretim hattını ilk kez göstererek nelerin beklenebileceğiniz gözler önüne serdi.
Toyota’nın yeni üretim hattı
Şimdi Japon üretici de aynı yola giriyor. Toyota, kalıplar hakkındaki "zengin bilgi birikiminin" hızlı kalıp değişimleri geliştirmesini sağladığını iddia ediyor. Toyota bu sayede kalıp değiştirme süresini 24 saatten yaklaşık 20 dakikaya indirdiğini söylüyor. Ayrıca, otomobil üreticisi döküm kalitesini iyileştirmek için tescilli analiz teknolojisini kullanarak kusurlu parça sayısını azaltacak. Toyota ayrıca kendinden tahrikli elektrikli otomobil üretim hatlarına da vurgu yaptı. Toyota, buna ek olarak üretimle ilgili önemli bir maliyet olan konveyör ekipmanına olan ihtiyacı da azaltacak.
Yeni nesil elektrikli araç üretim hatları ve gelişmiş bataryalar gibi yeni teknolojiler Toyota'nın gelecekte rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak. Ancak bu teknolojilerin birçoğunun kullanılmaya başlandığı 2026 veya 2027 yılına kadar Tesla muhtemelen bir sonraki yeniliğe çoktan geçmiş olacak. Tesla bu yıl 1,8 milyon elektrikli araç teslim etme yolunda ilerliyor. Toyota ise üç yıl içinde 1,6 milyona ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.