Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi

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Otomotiv sektöründe hibrit denince ilk akla gelen üreticilerden olan Toyota, yüzde 100 elektrikli SUV modeliyle ilgili yeni bir teaser paylaştı. Şirket, söz konusu modeli ön gösterimi için 19 Nisan'da kapılarını açacak olan 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nı işaret etti.

Japon üreticinin ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurduğu orta sınıf elektrikli SUV modeli, Toyota'nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.

Toyota'nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken, diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Söz konusu platform Toyota-Subaru iş birliğiyle geliştirildi ki Subaru'nun da bu mimariyi kullanan elektrikli SUV üreteceğini biliyoruz.

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e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

Şanghay'da tanıtılacak model muhtemelen önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak bir elektrikli SUV'un konsept versiyonu olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde X Prologue isimli bir modelin de ipucu görselini paylaşmış ve 17 Mart'ta tanıtılacağı açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yılın ortasında Toyota'nın iki farklı elektrikli modeline ait olduğu belirtilen patent görselleri ortaya çıkmıştı. O görselleri aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:

https://newsroom.toyota.eu/preview-of-toyotas-all-new-battery-electric-suv-confirmed-for-2021-shanghai-motor-show/

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