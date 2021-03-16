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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi

    Japon otomotiv devi, Subaru ile birlikte geliştirdiği e-TNGA mimarisi üzerine inşa edeceği yeni orta sınıf elektrikli SUV modelinin ön gösterimini 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.
    16 Mart 2021, 19:00 (6 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi
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    Otomotiv sektöründe hibrit denince ilk akla gelen üreticilerden olan Toyota, yüzde 100 elektrikli SUV modeliyle ilgili yeni bir teaser paylaştı. Şirket, söz konusu modeli ön gösterimi için 19 Nisan'da kapılarını açacak olan 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nı işaret etti.

    Japon üreticinin ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurduğu orta sınıf elektrikli SUV modeli, Toyota'nın çok yönlü ve farklı ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek. 

    Toyota'nın e-TNGA mimarisinde temel unsurlar sabit kalırken, diğer unsurlar ise ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Söz konusu platform Toyota-Subaru iş birliğiyle geliştirildi ki Subaru'nun da bu mimariyi kullanan elektrikli SUV üreteceğini biliyoruz.

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    e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine göre önden çekişli, arkadan itişli, dört çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik motoru kapasiteleri de bu platforma adapte edilebiliyor.

    Şanghay'da tanıtılacak model muhtemelen önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak bir elektrikli SUV'un konsept versiyonu olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde X Prologue isimli bir modelin de ipucu görselini paylaşmış ve 17 Mart'ta tanıtılacağı açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Geçtiğimiz yılın ortasında Toyota'nın iki farklı elektrikli modeline ait olduğu belirtilen patent görselleri ortaya çıkmıştı. O görselleri aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:



    https://newsroom.toyota.eu/preview-of-toyotas-all-new-battery-electric-suv-confirmed-for-2021-shanghai-motor-show/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Emekkk 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesla cyber çakması
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    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 kisilik 1000km menzil

    dermisimmmm :D
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