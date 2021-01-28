Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı

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Geçtiğimiz yıl Kiger konsepti ile ön gösterimi yapılan kompakt crossover'ın üretim versiyonu üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Konsept ile aynı ismi taşıyan Renault Kiger, ilk etapta sadece Hindistan'da ardından küresel pazarda satışa sunulacak.

Hindistan özelinde geliştirilen pek çok otomobil gibi 4 metrenin biraz altında uzunluğa sahip olan Renault Kiger'ın aks mesafesi de 2500 mm olarak açıklandı. Bu ölçülerle Kiger'ın markanın diğer modelleri olan Kwid ve Triber'ın arasında kendine yer bulduğunu söylemek mümkün.

Renault Kiger'ın motor kaputu ve geniş çamurlukları otomobilin kaslı görünmesini sağlamış. Ön bölümde büyük bir Renault logosu, geniş bir panjur ve onu çevreleyen ince LED gündüz farları dikkat çekiyor. Tamponda ise üç bölümden oluşan aydınlatmalar ve yukarıdakiyle benzer boyutta bir alt panjur bulunuyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde tavanın eğimli bir yol çizdiğini görüyoruz.

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Renault Kiger'ın tamponlarında ve çamurluklarında otomobilin crossover karakterine vurgu yapan siyah plastik korumalar bulunuyor. Tavan, yan aynalar ve sütunlar gövre rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renge bürünmüş. Tavan rayları ise mat gümüş rengiyle dikkat çekiyor. Arka bölümde de sportif bir bagaj spoyleri, C şekilli stop lambaları ve gümüş renkli difüzör yer alıyor.

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Renault Kiger'ın iç mekanında grubun diğer modelleriyle benzer bir hava hakim. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında kişiselleştirilebilir 7 inç TFT gösterge ekranına yer verilmiş. Konsolun merkezinde ise 8 inçlik tablet ekran bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, Bluetooth, kablosuz şarj ünitesi, PM2.5 filtreye sahip otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de Renault Kiger'ın sahip olduğu diğer özelliklerden.

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Renault, 405 litre bagaj hacmine sahip Kiger'ın bu alanda segmentinin en iyisi olduğuna vurgu yapıyor. Arka koltukların yatırılmasıyla bu değer 879 lirteye kadar çıkarılabiliyor.

CMFA+ platformu üzerine inşa edilen Renault Kiger'da iki motor seçeneğine yer verilmiş. İlk seçenek olan 1.0 litre atmosferik motor 72 beygir güç ve 96 Nm tork üretiyor. Bu üniteyi 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün. İkinci seçenek olan 1.0 litre turbo ünite ise 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Şimdilik yalnızca manuel şanzımanla tercih edilen motora ilerleyen süreçte CVT opsiyonu da eklenecek.

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