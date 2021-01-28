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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı

    Fransız üreticinin kompakt crossover sınıfındaki yeni üyesi Renault Kiger, ilk etapta sadece Hindistan'da satılacak. Ardından küresel pazara da açılacağı belirtilen Kiger'ın tasarımı ve özellikleri:
    3 sa.
    1,7b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı
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    Geçtiğimiz yıl Kiger konsepti ile ön gösterimi yapılan kompakt crossover'ın üretim versiyonu üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Konsept ile aynı ismi taşıyan Renault Kiger, ilk etapta sadece Hindistan'da ardından küresel pazarda satışa sunulacak.

    Hindistan özelinde geliştirilen pek çok otomobil gibi 4 metrenin biraz altında uzunluğa sahip olan Renault Kiger'ın aks mesafesi de 2500 mm olarak açıklandı. Bu ölçülerle Kiger'ın markanın diğer modelleri olan Kwid ve Triber'ın arasında kendine yer bulduğunu söylemek mümkün.

    Renault Kiger'ın motor kaputu ve geniş çamurlukları otomobilin kaslı görünmesini sağlamış. Ön bölümde büyük bir Renault logosu, geniş bir panjur ve onu çevreleyen ince LED gündüz farları dikkat çekiyor. Tamponda ise üç bölümden oluşan aydınlatmalar ve yukarıdakiyle benzer boyutta bir alt panjur bulunuyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde tavanın eğimli bir yol çizdiğini görüyoruz.

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    Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Renault Kiger'ın tamponlarında ve çamurluklarında otomobilin crossover karakterine vurgu yapan siyah plastik korumalar bulunuyor. Tavan, yan aynalar ve sütunlar gövre rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renge bürünmüş. Tavan rayları ise mat gümüş rengiyle dikkat çekiyor. Arka bölümde de sportif bir bagaj spoyleri, C şekilli stop lambaları ve gümüş renkli difüzör yer alıyor.

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    Renault Kiger'ın iç mekanında grubun diğer modelleriyle benzer bir hava hakim. Multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun hemen arkasında kişiselleştirilebilir 7 inç TFT gösterge ekranına yer verilmiş. Konsolun merkezinde ise 8 inçlik tablet ekran bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, Bluetooth, kablosuz şarj ünitesi, PM2.5 filtreye sahip otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de Renault Kiger'ın sahip olduğu diğer özelliklerden.

    Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Renault, 405 litre bagaj hacmine sahip Kiger'ın bu alanda segmentinin en iyisi olduğuna vurgu yapıyor. Arka koltukların yatırılmasıyla bu değer 879 lirteye kadar çıkarılabiliyor.

    CMFA+ platformu üzerine inşa edilen Renault Kiger'da iki motor seçeneğine yer verilmiş. İlk seçenek olan 1.0 litre atmosferik motor 72 beygir güç ve 96 Nm tork üretiyor. Bu üniteyi 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün. İkinci seçenek olan 1.0 litre turbo ünite ise 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Şimdilik yalnızca manuel şanzımanla tercih edilen motora ilerleyen süreçte CVT opsiyonu da eklenecek.



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    Yeter artık ya, her yıl yeni bir C sınıfı SUV ve yeni bir B sınıfı SUV modeli tanıtan firmalardan gına geldi, evet Skoda ve Renault bu konuda başı cekiyorlar. Y...
    Yorumu gör »     Bloodin
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    Bloodin 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Yeter artık ya, her yıl yeni bir C sınıfı SUV ve yeni bir B sınıfı SUV modeli tanıtan firmalardan gına geldi, evet Skoda ve Renault bu konuda başı cekiyorlar. Yapın adam gibi 1 tane B, 1 tane C sınıfı SUV, istiyorsanız her yıl güncelleyin madem yeni SUV geliştircek paranız var... Her yıl başka isim görmeyelim, sonra alanlar da pişman oluyor, alıyorlar aracı ellerinde patlıyor. Niye? 2 yıl sonra piyasadan kalkmış araç oluyor. Bizim insanların da garip huyları var. Piyasada aynı isimli modelin yenisi satilmıyorsa eskisinin parçası vs. bulunmayacakmış gibi davranıyorlar. Evet bu cihaz Hindistan'a çıkmış ama Türkiye'de de iş pek farklı değil...
    Yeter artık ya, her yıl yeni bir C sınıfı SUV ve yeni bir B sınıfı SUV modeli tanıtan firmalardan gına geldi, evet Skoda ve Renault bu konuda başı cekiyorlar. Y...
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    1
    rock.indark (Can Bıçakcı) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık sıfırı bırakın ikinci el ilanı bile bakmıyorum.
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    zwanzig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Renault modellerini seri şeklinde çıkartmadığı için Türkiye'de çok müşteri kaybediyor. Vw passat gibi tek isim altında ilerlese insanlarda güven oluşacak.
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dacianın tanıttığı daha iyiydi
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    Bloodin 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Yeter artık ya, her yıl yeni bir C sınıfı SUV ve yeni bir B sınıfı SUV modeli tanıtan firmalardan gına geldi, evet Skoda ve Renault bu konuda başı cekiyorlar. Yapın adam gibi 1 tane B, 1 tane C sınıfı SUV, istiyorsanız her yıl güncelleyin madem yeni SUV geliştircek paranız var... Her yıl başka isim görmeyelim, sonra alanlar da pişman oluyor, alıyorlar aracı ellerinde patlıyor. Niye? 2 yıl sonra piyasadan kalkmış araç oluyor. Bizim insanların da garip huyları var. Piyasada aynı isimli modelin yenisi satilmıyorsa eskisinin parçası vs. bulunmayacakmış gibi davranıyorlar. Evet bu cihaz Hindistan'a çıkmış ama Türkiye'de de iş pek farklı değil...
    Yanıtla +4
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    aLLyC (Simurg ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nissan cukune laf etmistim. Renault carpti.
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    flyer_mig 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maliyet kaygisiyla ve fakir ulkelere ozel uretilmis bu



    Soyle kalite modelleri varken reno olmamis. Kendileri buna biner bize konudaki arabalari yollarlar. Fotolardan belli icinin malzeme kalitesi.



    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-tr-tek-emsalsiz-km-orjinal-grand-escape-privilege-paket-898506299/detay
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    U unununium 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    clioda 65 beygir vardı buna da 60 beygir taksalardı tam fransız işi diyecektim
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    CapriceClassic 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.0 atmosferik yakışır, iyi gider bizde.
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