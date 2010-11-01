Toyota, Prius Plug-in Hybrid'i Çin'de test edecek

Hybrid otomobil denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Toyota, plug-in hybrid modeli olan Prius Plug-in Hybrid'i satışa çıkarmadan önce yaptığı testlere devam ediyor. Toyota uzun süredir üzerinde çalıştığı Prius'un Plug-in Hybrid versiyonunun yeni testlerini Çin'de gerçekleştirecek.

Toyota, Çin hükümetinin de desteğini arkasına alan 'China Automotive Technology ve Research Centre' şirketi ile bir anlaşma yaparak Prius Plug-in Hybrid'in Çin'deki testlerini beraber yürütme kararı aldı. Bu sayede otomobilin günlük şartlara olan uyumluluğu, bataryaların durumu, yakıt tüketimi ve menzil gibi etmenler incelenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Başkan Vekili Takeshi Uchiyamada'ya göre otomobiller petrolden uzaklaştıkça elektrikli otomobiller en önemli opsiyon haline gelecekler ve Çin hükümetinin politikası sayesinde de ülkede elektrikli otomobiller hızla yayılacak.

Prius Plug-in Hybrid tamamen elektrikli motoru yardımıyla 21 kilometre yol alabiliyor ve 100 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Sürüşün %46'sı EV modunda gerçekleşirse otomobilin ortalama tüketimi 1.76 litre/100 kilometre değerine düşebiliyor ve kilometrede sadece 41 gram karbondioksit salınımı yapılıyor. Prius Plug-in Hybrid'in ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.