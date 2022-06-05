Toyota, taşınabilir hidrojen kartuş prototipini tanıttı

Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni bir taşınabilir hidrojen kartuş prototipi ile hidrojenin temiz enerji çözümü olarak kullanılabilmesinin önünde yer alan bazı sorunları giderebileceğini söylüyor. Hidrojeni depolamak ve taşımak zorlu süreçler gerektiriyor ve şirket, geliştirdikleri prototipin büyük ölçekli bir altyapıya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.
Hidrojenin yaygınlaşmasını sağlayabilir
Toyota ve yan kuruluşu Woven Planet, kapsamlı bir hidrojen bazlı tedarik zinciri oluşturarak hidrojenin üretimini, nakliyesini ve günlük kullanımını hızlandırmayı ve basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda şirket, taşınabilir bir hidrojen kartuşunun çalışan bir prototipini tanıttı.
400 mm uzunluğunda ve 180 mm çapında olan prototip, 5kg ağırlığında. Toyota, bir hidrojen kartuşunun tipik bir ev tipi mikrodalga fırını yaklaşık 3-4 saat çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretebileceğini söylüyor.
Günümüzde çoğu hidrojen üretiminin fosil yakıtlarla gerçekleştirildiğini belirten Toyota, gelecekte hidrojenin düşük karbon emisyonu teknikleri kullanılarak üretilebileceğini söylüyor. Geliştirdikleri prototipi daha kullanışlı hale getirerek şirket, temiz enerji konusunda söz sahibi olmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.