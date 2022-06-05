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Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni bir taşınabilir hidrojen kartuş prototipi ile hidrojenin temiz enerji çözümü olarak kullanılabilmesinin önünde yer alan bazı sorunları giderebileceğini söylüyor. Hidrojeni depolamak ve taşımak zorlu süreçler gerektiriyor ve şirket, geliştirdikleri prototipin büyük ölçekli bir altyapıya ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Hidrojenin yaygınlaşmasını sağlayabilir

Toyota ve yan kuruluşu Woven Planet, kapsamlı bir hidrojen bazlı tedarik zinciri oluşturarak hidrojenin üretimini, nakliyesini ve günlük kullanımını hızlandırmayı ve basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda şirket, taşınabilir bir hidrojen kartuşunun çalışan bir prototipini tanıttı.

400 mm uzunluğunda ve 180 mm çapında olan prototip, 5kg ağırlığında. Toyota, bir hidrojen kartuşunun tipik bir ev tipi mikrodalga fırını yaklaşık 3-4 saat çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretebileceğini söylüyor.

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Günümüzde çoğu hidrojen üretiminin fosil yakıtlarla gerçekleştirildiğini belirten Toyota, gelecekte hidrojenin düşük karbon emisyonu teknikleri kullanılarak üretilebileceğini söylüyor. Geliştirdikleri prototipi daha kullanışlı hale getirerek şirket, temiz enerji konusunda söz sahibi olmak istiyor.

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Toyota, taşınabilir hidrojen kartuş prototipini tanıttı