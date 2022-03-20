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    Porsche kendi müşterilerine özel şarj istasyonları kuracak

    Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Porsche, elektrikli araçların geleceği konusunda yeni planlarını açıkladı. Şirket, kendi müşterilerine özel şarj istasyonu ağı kuracak.
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    Porsche kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kuracak
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    Günümüzde büyük otomobil üreticileri, içten yanmalı motorları geride bırakarak elektrikli araçlara büyük yatırımlar gerçekleştirmeye başladı. Bu isimler arasında katılan ve 2030 yılına kadar satılan tüm otomobillerinin yüzde 80'ini elektrikli hale getirmeyi hedefleyen Porsche, yeni şarj istasyonu planlarını duyurdu. 

    Marka müşterilerine özel olacak

    Paylaşılan bilgilere göre Daimler AG, Ford Motor Company, BMW Group ve Volkswagen Group tarafından desteklenen şarj istasyonlarına ek olarak yalnızca kendi müşterine hizmet verecek özel bir şarj istasyonu kurmayı planlayan Porsche, otomobil sahiplerinin araçları şarj olurken oturup dinlenebilecekleri ve bir şeyler içebilecekleri bir alan oluşturmayı planlıyor.

    Şirketin yeni şarj istasyonu konseptinin ilk olarak Avrupa’da kullanılmaya başlacağı bildirilirken, daha sonrasında ABD ve Çin’de hizmete sunulması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların benimsenme oranının artması ve şirketin yeni hamlesi ile birlikte farklı otomobil markalarına özel şarj istasyonları ile karşılaşabiliriz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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