Porsche kendi müşterilerine özel şarj istasyonları kuracak

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Günümüzde büyük otomobil üreticileri, içten yanmalı motorları geride bırakarak elektrikli araçlara büyük yatırımlar gerçekleştirmeye başladı. Bu isimler arasında katılan ve 2030 yılına kadar satılan tüm otomobillerinin yüzde 80'ini elektrikli hale getirmeyi hedefleyen Porsche, yeni şarj istasyonu planlarını duyurdu.

Marka müşterilerine özel olacak

Paylaşılan bilgilere göre Daimler AG, Ford Motor Company, BMW Group ve Volkswagen Group tarafından desteklenen şarj istasyonlarına ek olarak yalnızca kendi müşterine hizmet verecek özel bir şarj istasyonu kurmayı planlayan Porsche, otomobil sahiplerinin araçları şarj olurken oturup dinlenebilecekleri ve bir şeyler içebilecekleri bir alan oluşturmayı planlıyor.

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Şirketin yeni şarj istasyonu konseptinin ilk olarak Avrupa’da kullanılmaya başlacağı bildirilirken, daha sonrasında ABD ve Çin’de hizmete sunulması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların benimsenme oranının artması ve şirketin yeni hamlesi ile birlikte farklı otomobil markalarına özel şarj istasyonları ile karşılaşabiliriz.

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Porsche kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kuracak