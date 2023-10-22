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    Anlık Bildirim

    Toyota uzay aracı Space Mobility'yi tanıttı

    Japon otomotiv devi Toyota'nın, Uzay misyonları için geliştirdiği Space Mobility büyük kayalara tırmanabiliyor.                                                  
    Toyota uzay aracı Space Mobility'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Toyota görünüşe bakılırsa gözünü diğer gezegenleri keşfetmeye dikmiş durumda. Lider otomobil üreticisi, Toyota Space Mobility adını verdiği ilk uzay aracını ortaya çıkardı.

    Tam teşekküllü testlere başlanacak

    Araç devasa tekerlekler, üstü açık, dört elektrik motoru ve tamamen yönlendirilebilir bir şasiyle donatılmış. Buggy, 25 derecelik açıyla eğimlerin üstesinden gelebildiği gibi 50 santimetre yüksekliğindeki kayalara da kolayca tırmanabiliyor. Küçük boyutları, 3460 × 2175 × 1865 mm, manevra kabiliyetini korumasını sağlıyor, bu da arazi ortamları söz konusu olduğunda çok önemli.

    Şirket, aracın halihazırda çalışan bir prototipine sahip olduklarını ve yakın gelecekte tam teşekküllü testlerine başlayacaklarını açıkladı. Ancak henüz Dünya üzerinde. Test sonuçları başarılı olursa, yakın gelecekte Toyota Space Mobility, Ay'da seyahat için kullanılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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