Toyota uzay aracı Space Mobility'yi tanıttı

Tam teşekküllü testlere başlanacak
Araç devasa tekerlekler, üstü açık, dört elektrik motoru ve tamamen yönlendirilebilir bir şasiyle donatılmış. Buggy, 25 derecelik açıyla eğimlerin üstesinden gelebildiği gibi 50 santimetre yüksekliğindeki kayalara da kolayca tırmanabiliyor. Küçük boyutları, 3460 × 2175 × 1865 mm, manevra kabiliyetini korumasını sağlıyor, bu da arazi ortamları söz konusu olduğunda çok önemli.
Şirket, aracın halihazırda çalışan bir prototipine sahip olduklarını ve yakın gelecekte tam teşekküllü testlerine başlayacaklarını açıkladı. Ancak henüz Dünya üzerinde. Test sonuçları başarılı olursa, yakın gelecekte Toyota Space Mobility, Ay'da seyahat için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.