Tam Boyutta Gör Toyota görünüşe bakılırsa gözünü diğer gezegenleri keşfetmeye dikmiş durumda. Lider otomobil üreticisi, Toyota Space Mobility adını verdiği ilk uzay aracını ortaya çıkardı.

Hindistan, 2040’a kadar uzay istasyonu inşa edip Ay’a gidecek 2 gün önce eklendi

Tam teşekküllü testlere başlanacak

Araç devasa tekerlekler, üstü açık, dört elektrik motoru ve tamamen yönlendirilebilir bir şasiyle donatılmış. Buggy, 25 derecelik açıyla eğimlerin üstesinden gelebildiği gibi 50 santimetre yüksekliğindeki kayalara da kolayca tırmanabiliyor. Küçük boyutları, 3460 × 2175 × 1865 mm, manevra kabiliyetini korumasını sağlıyor, bu da arazi ortamları söz konusu olduğunda çok önemli.

Şirket, aracın halihazırda çalışan bir prototipine sahip olduklarını ve yakın gelecekte tam teşekküllü testlerine başlayacaklarını açıkladı. Ancak henüz Dünya üzerinde. Test sonuçları başarılı olursa, yakın gelecekte Toyota Space Mobility, Ay'da seyahat için kullanılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Toyota uzay aracı Space Mobility'yi tanıttı