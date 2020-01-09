TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor

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BTK’nin 21 Aralık 2018’de imzaladığı sözleşme ile .tr uzantılı domainlerin kayıt yetkisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) alındı ve BTK’ye devredildi. 29 yıldır ODTÜ tarafından gerçekleştirilen .tr domain kaydı işlemi, BTK’nin belirlediği 13 firma tarafından yürütülecek.

TR uzantılı domainlerin kayıt ve diğer işlemleri ODTÜ’ye ait nic.tr isimli web sitesinden yapılıyordu. TR uzantılı domainlerin, BTK’nin belirlediği kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor. Bu işlem şimdilik nic.tr’den yapılıyor. Bu yılın Ağustos ayında nic.tr web sitesi kapatılacak ve .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçecek. Transfer ve diğer işlemlerin TRABİS’tan yapılması gerekecek.

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Nic.tr faaliyetteyken nic.tr üzerinden alınmış alan adlarının DNS sunucu yönlendirme hizmeti nic.tr tarafından verilmeye devam edilecek. TRABİS’in faaliyete geçtiğinde alınan alan adlarının sunucu yönlendirme işlemi ise hizmet aldığınız kayıt kuruluşu tarafından yapılacak.

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BTK’nin belirlediği 13 kayıt operatörü arasında ODTÜ Geliştirme Vakfı sahipliğinde kurulan METUnic firması da yer alıyor. Dilerseniz .tr uzantılı domaininizi bu firmaya transfer ederek hizmetinizi ODTÜ çatısı altında almaya devam edebilirsiniz.

2010 yılında BTK tarafından hazırlanan İnternet Ağ İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ni yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik ile birlikte ODTÜ, üniversitenin mevcut haklarının yeterince korunmadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Davaların sonucunda ODTÜ ve BTK fikir birliğine vararak TRABİS’in kurulmasına karar verdi. Com.tr, net.tr gibi .tr uzantılı domainlerin kayıt yetkisinin BTK’ya devri için 21 Aralık 2018’de sözleşme imzalandı. Ağustos 2020’de TRABİS’in faaliyete alınmasına karar verildi. Yaklaşık 400 bin adet .tr alan adı bulunuyor.

Nic.tr üzerinden domain transferi nasıl yapılır?

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TRABİS açılana kadar transfer işlemleri nic.tr üzerinden yapılıyor. Nic.tr anasayfası altında bulunan “Aktarım yapmak için tıklayınız” butonu ile transfer sayfasına ulaşabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan kayıt firmaları arasından istediğinizi seçerek işleme devam edebilir ve GSM numarası ile doğrulama yaparak ilgili firmanın web sitesine yönlendirilirsiniz. Kayıt firmasından gerekli bilgileri doldurduktan sonra hesap aktarımı sağlanmış olacak.

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