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    TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor

    BTK'nın domain satış sözleşmesi kapsamında 29 yıldır ODTÜ tarafından yürütülen .tr uzantılı domain kaydı işlemi artık BTK'nin belirlediği 13 firma tarafından gerçekleştiriliyor.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor
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    BTK’nin 21 Aralık 2018’de imzaladığı sözleşme ile .tr uzantılı domainlerin kayıt yetkisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) alındı ve BTK’ye devredildi. 29 yıldır ODTÜ tarafından gerçekleştirilen .tr domain kaydı işlemi, BTK’nin belirlediği 13 firma tarafından yürütülecek.

    TR uzantılı domainlerin kayıt ve diğer işlemleri ODTÜ’ye ait nic.tr isimli web sitesinden yapılıyordu. TR uzantılı domainlerin, BTK’nin belirlediği kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor. Bu işlem şimdilik nic.tr’den yapılıyor. Bu yılın Ağustos ayında nic.tr web sitesi kapatılacak ve .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçecek. Transfer ve diğer işlemlerin TRABİS’tan yapılması gerekecek.

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    Nic.tr faaliyetteyken nic.tr üzerinden alınmış alan adlarının DNS sunucu yönlendirme hizmeti nic.tr tarafından verilmeye devam edilecek. TRABİS’in faaliyete geçtiğinde alınan alan adlarının sunucu yönlendirme işlemi ise hizmet aldığınız kayıt kuruluşu tarafından yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD FreeSync isimlendirmesi değişti"

    BTK’nin belirlediği 13 kayıt operatörü arasında ODTÜ Geliştirme Vakfı sahipliğinde kurulan METUnic firması da yer alıyor. Dilerseniz .tr uzantılı domaininizi bu firmaya transfer ederek hizmetinizi ODTÜ çatısı altında almaya devam edebilirsiniz.

    2010 yılında BTK tarafından hazırlanan İnternet Ağ İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ni yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik ile birlikte ODTÜ, üniversitenin mevcut haklarının yeterince korunmadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Davaların sonucunda ODTÜ ve BTK fikir birliğine vararak TRABİS’in kurulmasına karar verdi. Com.tr, net.tr gibi .tr uzantılı domainlerin kayıt yetkisinin BTK’ya devri için 21 Aralık 2018’de sözleşme imzalandı. Ağustos 2020’de TRABİS’in faaliyete alınmasına karar verildi. Yaklaşık 400 bin adet .tr alan adı bulunuyor.

    Nic.tr üzerinden domain transferi nasıl yapılır?

    TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor
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    TRABİS açılana kadar transfer işlemleri nic.tr üzerinden yapılıyor. Nic.tr anasayfası altında bulunan “Aktarım yapmak için tıklayınız” butonu ile transfer sayfasına ulaşabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan kayıt firmaları arasından istediğinizi seçerek işleme devam edebilir ve GSM numarası ile doğrulama yaparak ilgili firmanın web sitesine yönlendirilirsiniz. Kayıt firmasından gerekli bilgileri doldurduktan sonra hesap aktarımı sağlanmış olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    altuntepe2 1 hf. en beğenilen
    Şimdi haberde neden böyle bir şey yaptıklarına dair bir bilgi verilmemiş? 30 yıldır odtüdeyken ne olduda şimdi akıllarına düştü? Merak ettiğim bir diğer hususta şu mesela yurtdışındaki siteler google.de google.fr gibi olurken bizde com.tr olmasının sebebi odtü'müydü acaba? tsk.tr dışında başka kullanan site bilmiyorum umarım bundan sonra com.tr yerine .tr kullanımı artar.
    Şimdi haberde neden böyle bir şey yaptıklarına dair bir bilgi verilmemiş? 30 yıldır odtüdeyken ne olduda şimdi akıllarına düştü? Merak ettiğim bir diğer husust...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Antares 1 hf. Charmlander
    Odtu .tr alan adlarının sahibiydi. İstediği firmalara satış izni veriyordu. Şimdi Odtu'nün bu yetkisi BTK'ya geçti. Odtu de diğer domain firmaları gibi firma kurup domain satacak.

    .tr uzantılı domainlerden yılda 9 milyon para toplanıyordu. Bu para odtu'ye değil BTK'ya gidecek artık. Neden odtu'den alındığı anlaşılmıştır herhalde.

    .tr değil de com.tr şeklinde kullanılmasının tek sebebi odtu'nun böyle istemesidir. BTK'ya geçiş tamamlandıktan sonra sadece .tr olan alan adları da satışa sunulması bekleniyor.
    Odtu .tr alan adlarının sahibiydi. İstediği firmalara satış izni veriyordu. Şimdi Odtu'nün bu yetkisi BTK'ya geçti. Odtu de diğer domain firmaları gibi firma ku...
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    Yanıtla +8
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    schipht 1 hf.
    peki odtüden özel firmalara geçtikten sonra domain fiyatlarında bir artış olur mu?
    malum şuan adsoyad.com.tr 5 yıllık tescil ile 50 liraya geliyor.

    sanırım ilerleyen zamanlarda göreceğiz ak ile karayı :)
    peki odtüden özel firmalara geçtikten sonra domain fiyatlarında bir artış olur mu? [resim] malum şuan adsoyad.com.tr 5 yıllık tescil ile 50 liraya geliyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ...
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    OverClocK1ng 1 hf.
    O 13 firma da sonuçta yandaş firmalardır. Kim olacaktı ki...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 1 hf. OverClocK1ng
    Yandaş çarkı dönsün işte fena mı? !!!!!!
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    programmer_onur 1 hf.
    1 haftadır bu konuyu sindirmeye çalışıyorum. Bence verilen 3 aylık süre aşırı yetersiz kalacağından alan adlarının büyük çoğunluğu BTK yani TRABİS'e kalacak.



    Ben nic.tr'nin yan kuruluşu MetuNic'e geçilmesi taraftarıyım her ne kadar nic.tr destek personeli aşırı vasıfsız olsa da. Alan adlarına onlarca yıl sonra aniden çöken ideolojik bir kuruma alan adı teslim etmek risk.



    Edit: En son Mart 2020 idi. Ağustos mu oldu şimdi son geçiş tarihi?



    Edit 2: Burada hala 23 Mart 2020 yazıyor?
    nic.tr/...
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    Hendrik Johannes Cruijff 1 hf.
    Neden çünkü sanıyorum beşlli bir gelir varmış 3 milyon TL mi neydi yada dahada fazlada olabilir.
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    zengier 1 hf.
    ne kadar art niyetli dusunuyorsunuz ? gerci haksiz da degilsiniz, farkli bir amac ariyor insan arkasinda.

    nic.tr kendine ceki duzen vermeliydi. hersey online ancak bir sorun oldugunda asla bir muhatap bulamiyordunuz. bir fatura almak icin adamlar ile 4 ay bogustugumu hatirlarim. her isini dijital yapan adamlar faturanin nushasini gondermeye gelince klasik ptt kullaniyorlar, arkadas tarayip mail atin ya, yil sonu var diyorsun. ben bilmem, ptt ile gelcek diye karsilik aliyordun.

    akademik ortamin ogrenciyi kucuk goren bir yapisi var. hocalarin kibirleri nic.tr'ye de aynen yansimisti. simdi kendilerine cekiduzen vereceklerdir diye tahmin ediyorum. simdilik diger 12 firmadan birini tercih edecegim orasi kesin.
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    Boragungoren 1 hf.
    Yine birilerinin ceplerine havadan para girecek
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    DH Misafiri 1 hf.
    demek yakında tüm firmalara zorunlu yapıp burdanda gelir yapacaklar çokomelli
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    ozgurrdunya 1 hf.
    ODTÜ uygun fiyatlı com.tr domain satarken diğer firmalar 3-5 katı fiyat bedel biçiyor. Bununla ilgili ne yapacaklar acaba?
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    huntedman 1 hf.
    Yandaşlara peşkeş.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 1 hf.
    sitedeki "25. yıl türkiyede internet sloganı" dikkatimi çekti. 25 yıldır 8-16 dsl den kurtulamadık TT bu ülkenin yakasından tez zamanda düşersin.
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    4040 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

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