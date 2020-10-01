Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarıyla ilgili Ağustos ayı verilerini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 arttı.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 24,5’ini motosiklet, yüzde 13,1’ini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5’ini ise otobüs oluşturdu.İlginizi Çekebilir Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta yüzde 29,6 arttı
Otomobildeki artış yüzde 190
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185,0, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 arttı.
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Bir önceki aya göre düşüş yaşandı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.
Toplam araç sayısı 23.5 milyonu aştı
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı 23.5 milyonu aştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Yılbaşından bu yana 630 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı
Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Türkiye'de yılda 1 2 milyon araç satıyor. Yarısından çoğu şirket aracı, kalanın % 50'si zengin ve üst sınıfın, kalanı da orta direğin aldığı araç. 50 milyon insanın arabası yok zaten. Almayı da düşünmüyor. Zira elektrik faturası, su, şimdilerde çocuğa nasıl tablet alırım derdinde. Zar zor hayatta kalıyor ülkenin % 60'ı.
Verilere rakamsal bakın. 600 bin araç satmış. Türkiye'de zaten ayda 30k üstü kazanan 10 milyon insan var.
Gelir zaten genelde kisi olarak degil hane olarak hesaplanir o yuzden. Hani bir tahmin yapmaya calisirsak o rakami kazanan bir milyondan fazla insan olmasi bile imkansiz Turkiyede.Yani kisaca gelir adaletsizligi sizin soylediginizden cok daha fazla. Sizin soylediginiz gibi olsa Turkiye cok iyi durumda olurdu.
- Turkiyede hic bir zmaan yilda 2 milyon arac satilmadi. en cok satilan yillarda 1 milyona yaklasildi.
- Ayda 30k ustu kazanan 10 milyon insan olsa 3 yilda bir araba degistirseler. Sirf bu elemanlar yilda 3 milyon araba alirdi. 30k ustu kazanan 10 milyon insan olmasi imkansiz. Ki yok zaten. 10M*30k*12 yaparsaniz cikan rakam Turkiyenin toplam gelirinin 5 kati cikiyor:)
- Turkiye'de 0-18 yas arasi 25 milyon kisi var zaten. Bunlarin geliri yok.
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