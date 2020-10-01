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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı

    TÜİK verilerine göre Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan otomobillerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 190 artış yaşandı. Bir önceki ay ile kıyasladığımızda ise yüzde 31,9 düşüş söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarıyla ilgili Ağustos ayı verilerini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 arttı.

    Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 24,5’ini motosiklet, yüzde 13,1’ini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5’ini ise otobüs oluşturdu.

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    Otomobildeki artış yüzde 190

    Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185,0, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 arttı.

    Ayrıca Bkz. "2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı"

    Bir önceki aya göre düşüş yaşandı

    Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.

    Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı
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    Toplam araç sayısı 23.5 milyonu aştı

    Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı 23.5 milyonu aştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Yılbaşından bu yana 630 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı

    Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    IceRulez (Osman R.F) 3 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Baktı araçlara %100 zam geliyor adam parasını mevduatta tutsa eriyecek. Haklı bir yatırım. Çoğu aracın 2.eli sıfırından pahalı nasıl olsa
    Baktı araçlara %100 zam geliyor adam parasını mevduatta tutsa eriyecek. Haklı bir yatırım. Çoğu aracın 2.eli sıfırından pahalı nasıl olsa [resim] [resim] [resim]
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    monacomen 3 hf.
    Olay basit. Türkiyede araba almak büyük bir prestij meselesi önce bunu bir kenara koyalım. Türk insanı için ne doğayı korumak, iklim değişikliği, karbon salınımı sadece lafa gelince, hayatlarında tek bir gerçek var, araban var ise adamsın yok ise değilsin. Yurt dışına gidip görenler veya yaşayanlar bile bakın ABD'deki araba fiyatları şu kadar dolar, Almanyada arabalar bu kadar euro gibi gibi video ve haberler ile havasını atıyor. Tek ama tek mesele araba sahibi olmak. Peki bu pandemi sonrası bu araba satışları neden arttı? Çünkü millet parasını ya altın ya da dolara gömerdi yüzyıllardır. Ve pandemi sürecinde her ikisi de rekor üzerine rekor kırdı. E haliyle ellerindeki para iki üç katı değerlendi. Bir de aşı bulundu bulunacak söylentisi çıkınca altının düşeceği kesin bozdurdukları altın ellerinde güçlü bir sermaye çıkarttı. Bu parayı fiyatı düşen iki yere gömmek gerekiyordu. Emlak ve arabaya. Ama kredi faizleri düşürülüp en alt seviyeye de çekilince hem bankada ucuza kredi al hem eldeki bozdurulmuş altın parası ile ilk koşa koşa gidecekleri yer ikinci el pazarı, sahibinden.com ve galerici ve emlakçılar oldu. Olay bundan ibaret. Kirli çıkı bir ülkenin uyanık insanlarının al sat oyunu.
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    Ryo41 3 hf.
    gelir adaletsizliği ve nüfusta çok normal
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    rammusty (mustafa tek) 3 hf.
    Sorsan herkes açlıktan ölüyor
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    sendemail (umit erdem) 3 hf.
    TR'de ayda 30 bin TL ve üzeri kazanan 10 milyon kişinin meslek grubu , kazanç kaynağının ne olduğuna ilişkin bir bilginiz var mı ?Örneğin alanında iyi bir doktordur , veya spor TRT'de spikeridir veya aktif olarak çalışmayıp gayrimenkul iradına sahiptir...?10 milyon kişi olacak bir de ??Aylık 30 bin tl yi baz alalım , usd'nin kurunu da 1 usd=8TL olarak değerleyelim .30.000TL=3750,00$3750x12=45000,00$ yıllık brüt gelir .Bu gelir itibariyle Gelir Vergisi beyanında %35'lik dilime girmekte , bu da yıllık devlete ödenen kişi başı gelir vergisi olarak 15750,00usd etmekte . 10 milyon kişi ile çarptığımızda ;10 mil. x 15750 usd =157.5 usd ( yüzelliyedi milyar beşyüzmilyon dolar etmekte.)Kurumlar vergisini hariç tutarsak kişilerden alınan direkt vergilerden olan Gelir vergisinde hiç bir dönem bu denli yüksek bir tutar oldu mu....Uzun lafın kısası gerçekten bu 10 milyon kişinin mesleğini gelir kaynağını bilmek istiyorum .Türkiye'de 23 milyon kişi aktif olarak çalışmakta bu arada...yukarıdaki hesaplamada tabi ki kusurlar var ,kişi tam gelirini beyan etmiş varsaydık ve bu geliri giderlerden ayırdık ,Örneğin kişi ticari araç sahibidir , aylık akaryakıt ve yıllık bakım masraflarını gider olarak gösterebilir gibi....Bu arada kıymetli kardeşim bu mesajda size yanlışınız var veya size karşı herhangi bir sorgu içerisinde değilim lütfen bu şekilde anlamayınız , sizinle alakadar değil konu , gerçekten bu 10 milyon kişinin ne yaptığını bilmek istiyorum zira bugün 1 Ekim günü BDDK , bankalarda 1 milyon TL veya daha üstü mevduatı olan kişi sayısının son 6 ayda 64000 kişi arttığını söyledi ,bakınız 64000 kişi , şahıs bunlar ,kurum -tüzel kişilik değil .Tabi beni hafakanlar bastı , 2020 nin 6 ayını pandemi ile geçirdi memleket halen de sürmekte , ekonomi zaten 2 ay net kapalıydı , sen nereden bu kadar gelir elde ettin de bir de bunu en az 1 milyon lirasını TL mevduatı olarak bankaya yatırdın , yani adamın öyle bir geliri var ki bir kısmını dolarda bir kısmını dövizde vb şekilde tutayım demiyor ,değer kaybeden TL olarak bankaya yatırıyor ...Dediğim gibi lütfen kişisel olarak ,kendinize yönelik algılamayınız bu satırları , benim sıtkım sıyrıldı ve tak etti , hani onlar ne yapıyorlarsa ,neyle para kazanıyorlarsa ben de herşeyi bırakıp onların yaptığını yapacağım ,Teşekkürler.@gcb1903 @mavikıs
    1 Yanıt Yanıtla
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 hf. sendemail
    Olaya böyle bakarsak sıkıntılı bir durum çıkar ortaya. Bizim ülkemizde kimse vergisini ödemez. Ki ayda 30 bin üstü kazanan insanlar zaten maaşlı maaşlı çalışan değil.Size basit bir örnek vereyim. İsmailağa cemattini bilirsiniz. Mahmut efendi cemaati de derler. Şimdi bu cemaatte yüzlerce hoca adı altında çalışan var. Ve tamamı sigortasız çalışan. Bizzat tanıdığım var içlerinde. Sigortası olmadığı için yeşil kartı var, geliri yok çünkü ama şu anda ayda 4.750 lira araba taksiti ödüyor.10 milyon rakamı kafadan sallama bu arada. 10 milyon olmasın 5 milyon olsun. Böyle bir zümre var. Bu arabaları kim alıyor? Bakın çok güzel örnek vermişsiniz. Bankaya milyonlarca lira yatıranlar kim? İzmir'de bir tanıdığım var, tekstil işinde. Pandemi süresinde sadece maske işi yaptı. Alaçadı'da yazlık aldı bu yaz, 650 bin avroya. Hatta biz de gittik mangala. Kriz ortamlarında çoğunluk yoksunluğa düşerken belli bir zümre her zaman olağanüstü kazanır. Biz her zaman krizde olan bir ülke olduğumuza göre her zaman bir kesim olağanüstü kazanıyor demektir. Kişi başına düşen milli gelir 9 bin dolar. 9*8=56. Tüm gelir eşit dağıtılırsa bir kişiye yılda 56 bin lira düşüyor. Bakın çalışan değil burası çokomelli.Peki ülkemizde 23 milyon çalışan olduğuna göre bu geliri çalışana oranlarsak 56*4=200 bin tl yapar. Peki gerçek bu mu? Elbette değil. Ülkenin % 10'luk zümresi pastanın % 80'nini alırken kalan % 90 yoksulluk içinde yaşıyor. Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. 2400*12=28.800. Yani sadece asgari ücretliden bile yola çıksak payına düşen paranın 10'da birine çalışıyor demektir. İşte bu gelir adaletsizliğinin ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Ülkemizde ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerde. İsviçre o yüzden 35 bin tl karşılığa gelen asgari ücret veriyor. Çünkü gelir dağılımı en iyi ülkelerden biri. Cerrah ayda 25 kazanırken asgari ücretli 2 kazansın demiyor, cerrah 10 kazansın asgari ücretli 5 kazansın diyor. Aradaki makası kısıyor. Bizim gibi yolsuzlukların sokak köpekleri için su kabı ihalesine bile karıştığı ülkelerde her zaman böyle olmak zorunda.ABD için de aynısı geçerli aslında. Tabi bize perdede mükemmel Amerikan rüyası gösteriliyor sadece. Ama Avrupa bu konuda çok iyi durumda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 hf.
    Arkadaşlar Türkiye'de 50 milyon fakir, 20 milyon orta, 9 milyon üst, 1 milyon zengin var.

    Türkiye'de yılda 1 2 milyon araç satıyor. Yarısından çoğu şirket aracı, kalanın % 50'si zengin ve üst sınıfın, kalanı da orta direğin aldığı araç. 50 milyon insanın arabası yok zaten. Almayı da düşünmüyor. Zira elektrik faturası, su, şimdilerde çocuğa nasıl tablet alırım derdinde. Zar zor hayatta kalıyor ülkenin % 60'ı.

    Verilere rakamsal bakın. 600 bin araç satmış. Türkiye'de zaten ayda 30k üstü kazanan 10 milyon insan var.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    mavikıs (jitem akrep apoletliler) 3 hf. gcb1903
    Türkiye'de 50 milyon fakir, 20 milyon orta, 9 milyon üst, 1 milyon zengin var.bu ayrımı nasıl neye göre yapıyosunuz
    Yanıtla
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    Hemican 3 hf. gcb1903
    Hocam rakamlarinizda buyuk yanlislar var.
    • Turkiyede hic bir zmaan yilda 2 milyon arac satilmadi. en cok satilan yillarda 1 milyona yaklasildi.
    • Ayda 30k ustu kazanan 10 milyon insan olsa 3 yilda bir araba degistirseler. Sirf bu elemanlar yilda 3 milyon araba alirdi. 30k ustu kazanan 10 milyon insan olmasi imkansiz. Ki yok zaten. 10M*30k*12 yaparsaniz cikan rakam Turkiyenin toplam gelirinin 5 kati cikiyor:)
    • Turkiye'de 0-18 yas arasi 25 milyon kisi var zaten. Bunlarin geliri yok.
    Gelir zaten genelde kisi olarak degil hane olarak hesaplanir o yuzden. Hani bir tahmin yapmaya calisirsak o rakami kazanan bir milyondan fazla insan olmasi bile imkansiz Turkiyede.Yani kisaca gelir adaletsizligi sizin soylediginizden cok daha fazla. Sizin soylediginiz gibi olsa Turkiye cok iyi durumda olurdu.
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    War Rock 3 hf.
    Reenkarnasyon olan pertler geri döndü demek ki :D
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    addidas_85 3 hf.
    Millet aç aç
    Yanıtla
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    cocainbar (Cocain bar) 3 hf.
    antepteki 300 fabrikaya benzemesin veriler. pek inandirici gelmedi rakamlar
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    berk768 3 hf. (düzenlendi)
    Hay maşallah, bide burada öldük bittik diyenler dolu.Herkesin evinde 2 araba var daha belanızımı arıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hakanhan68 3 hf. berk768
    he valla ben dua ettim 2 tane var .duası ekte nazar etme ne olur dua et 2023 te seninde olsun.duaya başlayalım 2023 gaz çıkınca 2 şer tane alacağız .https://twitter.com/benutandim2/status/1307747396395376640

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    IceRulez (Osman R.F) 3 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Baktı araçlara %100 zam geliyor adam parasını mevduatta tutsa eriyecek. Haklı bir yatırım. Çoğu aracın 2.eli sıfırından pahalı nasıl olsa
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Ryo41 3 hf. IceRulez
    1 milyonluk araba alan tanıyorum ben hocam :D parasını saklamak içinmiş
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2910 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye araç sayısı 2020, trafiğe kaydı yapılan araçlar ağustos 2020 ve
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