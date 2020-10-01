Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarıyla ilgili Ağustos ayı verilerini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 arttı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 24,5’ini motosiklet, yüzde 13,1’ini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5’ini ise otobüs oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta yüzde 29,6 arttı

Otomobildeki artış yüzde 190

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185,0, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 arttı.

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Bir önceki aya göre düşüş yaşandı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.

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Toplam araç sayısı 23.5 milyonu aştı

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı 23.5 milyonu aştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılbaşından bu yana 630 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.

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